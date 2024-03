Grosseto e Figline dividono la posta. La gara finisce 3-3

Grosseto: Tra Grosseto e Figline finisce in parità. 3-3 il risultato finale. Tante reti e un punto per parte che sa molto di amaro per i torelli.





Questa la cronaca della gara:

3’ Figline subito in vantaggio. Errore in fase di impostazione di Grasso. Prati viene colto in controtempo. Si infila Bruni, che lavora con maestria il pallone attirando su di sé Davì. Assist dentro per Zhupa, che controlla e scarica in porta la rete ospite. Come nella gara di andata è l’attaccante albanese a timbrare il cartellino.

14’ Prova la reazione il Grosseto. Veronica elegante di Rinaldini su rimessa laterale effettuata da Macchi. Il fantasista si gira e cerca l’assistenza di Romairone che arma il destro. Pallone che schizza oltre la traversa.

16’ Cretella tiene viva la sfera sul vertice dell’area, sfruttando il ponte di Riccobono. Il capitano taglia forte e teso al centro. Irrompe ancora Riccobono che prolunga con una torsione aerea. Traiettoria a lato.

16’ Il Figline raddoppia con cinismo. Zellini suggerisce in profondità. Si apre una voragine nella difesa del Grosseto. Alle spalle di Prati sbuca Saccardi, che punta la porta e trafigge da due passi Raffaelli. Transizione offensiva scaturita da un episodio dubbio: i biancorossi protestano infatti in maniera vibrante per un presunto fallo nell’area opposta ai danni di Riccobono.

20’ Traversa del Grosseto. Slalom portentoso di Romairone che evita Ficini e si presenta al cospetto di Conti. Il fendente sbatte sul legno superiore, danza sulla linea di porta e torna in campo. Sfortunati i biancorossi.

27’ Il Grosseto accorcia le distanze. Sabelli con maestria allarga verso Macchi, che schiaccia immediatamente di testa per Rinaldini, ben liberatosi all’altezza del dischetto. Rinaldini sprigiona la conclusione con il destro e riapre la partita con il suo secondo centro in campionato.

32’ Tris del Figline che allunga ancora una volta. Zellini imperversa sulla sinistra e fa correre Bruni. Prati cintura l’attaccante gialloblù. L’arbitro Albano di Venezia assegna calcio di rigore. Dal dischetto è chirurgico lo stesso Bruni nel battere Raffaelli con un’esecuzione imparabile. Figline di nuovo sul + 2.

36’ Cretella mette in moto Romairone, che parte in percussione e cerca la stoccata. Mura Ficini.

45’ Concesso 1 minuto di recupero.

46’ Velleitaria battuta di Macchi da posizione defilata. Destro alle stelle.

46’ Fine primo tempo.

3’st Rischia l’autorete il Figline. Riccobono muove velocemente il pallone su calcio di punizione. Grasso sforna il cross. Simonti pizzica di testa. Parabola che sibila il palo alla destra di Conti.

3’st Rinaldini, alla caccia del pallone, fa tutto il giro del versante sinistro dell’area e carica il destro a scendere. Conti controlla l’uscita laterale del dardo di Rinaldini.

5’st Spunto di Romairone, che apparecchia centralmente per Cretella. Botta del capitano del Grosseto. Fuori misura.

12’st Riccobono scucchiaia su punizione. Si avvita Marzierli da distanza ravvicinata. Debole. Blocca Conti.

14’st Cretella fa viaggiare Romairone, che sfonda lateralmente. Passaggio arretrato per Marzierli, che può colpire. Il centravanti biancorosso incespica malamente sul pallone e Conti può sottrarglielo.

15’st Chance Figline. Spizzata di testa di Bruni ad attraversare l’area. Zellini arriva a rimorchio e apre il piattone. Raffaelli chiude lo specchio a valanga.

18’st Nocciolini fa proseguire per Romairone che tenta il diagonale. Conti risponde con i piedi.

22’st Romairone conta i passi, prende la rincorsa e gira verso lo specchio. Conti senza affanno inghiotte la sfera.

25’st Azione di sfondamento del Grosseto. Grasso imbuca per Cretella, che telecomanda nel mezzo. Riccobono calcia. Banchelli si immola. Batti e ribatti furibondo. Il pallone arriva a Marzierli che tenta la girata. Alta sopra la traversa.

28’st Miracolo di Conti sull’incornata di Nocciolini. Sabelli vola sulla destra e scava dentro l’area. Inzuccata poderosa di Nocciolini. Il pallone sembra destinato a finire in rete, ma il portiere del Figline è prodigioso nel dire di no con un grande riflesso.

37’st Riapre la gara il Grosseto. Imbucata a cercare Bensaja, che doma con eleganza il pallone e lo trasmette a Cretella. Il capitano coinvolge Riccobono che sgancia un siluro di sinistro dal limite. Palo-rete. Quarto goal in campionato di Gianni Riccobono.

41’st Traversa di Macchi. Botta terrificante del laterale del Grifone, che si costruisce l’angolino di tiro e va con il destro. Ancora legno superiore e pallone che torna in gioco.

46’st Concessi 5 minuti di recupero.

51’st Pari in extremis del Grosseto. Pallone sputato fuori dalla retroguardia del Figline. Macchi raccoglie e lo pilota sul palo lungo. Nocciolini spizza in corsa e trova l’angolino. All’ultimo respiro il Grifone agguanta il pareggio, proprio come nella gara di andata.

52’st Cartellino rosso per Sesti, che, già ammonito, protesta animatamente, e rimedia l’espulsione.

54’st Fine partita.

𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨-𝐅𝐢𝐠𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟑-𝟑

Grosseto: Raffaelli, Cretella (53’st Sacchini), Davì, Sabelli (31’st Bensaja), Marzierli, Rinaldini (15’st Nocciolini), Riccobono, Macchi, Prati (37’ Saio), Romairone, Grasso. Allenatore: Malotti. A disposizione: Sclano, Bruni, Aprili, Russo, Porcu.

Figline: Conti, Banchelli (38’st Malpaganti), Simonti, Costantini (24’st Bonavita), Dema, Ficini, Zellini, Sesti, Bruni, Saccardi (17’st Cavaciocchi), Zhupa (45’st Fiore). Allenatore: Tronconi. A disposizione: Pagnini, Lebrun, Diarra, Iaiunese, Simoni.

Reti: 3’ Zhupa (F), 16’ Saccardi (F), 27’ Rinaldini (G), 32’ Bruni rig. (F), 37’st Riccobono (G), 51’st Nocciolini (G)

Arbitro: Davide Albano (Venezia) - Assistenti: Matteo Lauri (Modena), Simona Cavallari (Ravenna)

Ammoniti: Sabelli, Saccardi, Sesti, Rinaldini, Malotti, Macchi, Zellini, Tronconi, Cretella, Simonti - Espulso: Sesti al 52’st per somma di ammonizioni

Note: Angoli: 8-2 - Recupero: 1’pt; 6’st - Spettatori circa 1.100

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri