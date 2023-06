Grosseto è ancora una volta Bandiera Blu!

Grosseto: Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle spiagge di Marina di Grosseto e Principina a Mare. In entrambe le località la Bandiera Blu è prima volata sul mare, con l’emozionante sottofondo musicale della Società Filarmonica Città di Grosseto, per poi essere innalzata davanti allo stupore dei numerosi turisti e concittadini.







Presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli. Presenti inoltre, assieme alle altre molte altre autorità civili e militari, il vice sindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, consiglieri comunali, associazioni di volontariato e il Deputato e assessore all'urbanistica e sport del comune di Grosseto, On.le Fabrizio Rossi.

“L’Amministrazione comunale è fiera di aver ottenuto anche quest’anno il rinomato riconoscimento della Bandiera Blu. – hanno dichiarato sindaco e assessore - Il lavoro atto alla valorizzazione del mare e delle spiagge, svolto dal Comune e da tutti i suoi collaboratori, è stato ed è fondamentale. Tale riconoscimento ci ripaga degli sforzi fatti e rappresenta uno stimolo costante per migliorare come amministratori, nelle politiche di salvaguardia ambientale. Tra i parametri che le nostre coste rispettano e per il quale sono state premiate troviamo sicuramente le acque pulite. A seguire ci sono poi la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza e salvataggio, la depurazione delle acque reflue, i servizi al turista, la cura dell’arredo e il decoro urbano. Elementi determinanti sui quali, da tempo, si focalizza l’impegno di tutta l’Amministrazione, sempre pronta a fare gioco di squadra per offrire il miglior Turismo possibile!”

