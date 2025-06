Cronaca Grosseto, doppio incendio in città: fiamme in via Fabio Massimo e via Etruria 30 giugno 2025

Grosseto: Paura in città nel primo pomeriggio di oggi, quando due incendi distinti hanno colpito due aree urbane di Grosseto, provocando un denso fumo visibile da diversi quartieri della città. Il primo rogo è divampato in via Fabio Massimo, probabilmente partito da un gazebo situato nel cortile di una palazzina. Le fiamme, spinte dal vento caldo e sostenuto, si sono rapidamente propagate oltre la strada, coinvolgendo anche alcune aree adiacenti.

Contemporaneamente, un secondo incendio ha interessato l’area ferroviaria di via Etruria, dove sono andate a fuoco le sterpaglie a bordo dei binari. Le fiamme si sono estese fino a colpire anche il tetto del silos del Consorzio Agrario, destando preoccupazione tra i residenti della zona. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte. Sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per contenere i focolai e mettere in sicurezza l’area. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione, l’origine del primo incendio potrebbe essere accidentale. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutto il pomeriggio, con particolare attenzione alle zone a ridosso della ferrovia, per prevenire eventuali riprese del fuoco. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle giornate più calde, ricordando l’obbligo di evitare comportamenti a rischio nelle aree verdi e agricole. Seguici



