Grosseto, dal Tar Toscana stop ad una sala slot

Necessario valutare le distanze dai luoghi sensibili

Roma: Il Tar Toscana conferma lo stop ad uno spazio adibito a sala slot, presente all’interno di un bar di Grosseto. Come riporta Agipronew, è quanto stabilito da un’ordinanza che respinge la richiesta cautelare da parte della titolare dell’attività commerciale contro un provvedimento del Comune. Quest’ultimo è disposto per presunta violazione delle norme sulle distanze dai luoghi sensibili.

La titolare del bar aveva chiesto una misura cautelare urgente (monocratica) per sospendere l'efficacia del provvedimento, temendo danni economici e di reputazione, associati ad un'ipotizzabile perdita della clientela e al rischio di decadenza o cancellazione dall’Elenco RIES (Registro per esercenti che gestiscono apparecchi da gioco), il cui termine di rinnovo è tra 1° novembre e 20 gennaio.

Il Tar Toscana ha tuttavia respinto l’istanza cautelare, ritenendo che non emergono danni irreparabili nel breve periodo, considerato che l’attività principale di somministrazione alimenti può proseguire e la decisione collegiale è prevista prima della scadenza per il rinnovo del RIES. Pertanto il bilanciamento degli interessi (impresa verso tutela della salute pubblica) non giustifica l'accoglimento urgente. Di conseguenza la causa sarà discussa in camera di consiglio il 18 settembre 2025.