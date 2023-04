Grosseto, cultura e giustizia: incontro con Tiziana Maiolo

Grosseto: Un bell'evento, molto dinamico e partecipato quello che ha avuto luogo venerdì 14 aprile presso l'Atelier di alta sartoria maschile Toscano Collezioni, Grosseto. Una piacevole occasione per parlare dell'ultimo libro scritto da Tiziana Maiolo: "28 Marzo. Il fattaccio di Viale Famagosta" e dar vita ad un interessante scambio di vedute su tanti temi di attualità con l'intermezzo di una sorta di pièce teatrale a cura di Giulia Fossà, protagonista del film di successo "Volevo i pantaloni" (1990).



"Grosseto è una bellissima città - afferma in apertura Tiziana Maiolo -. Me ne sto davvero innamorando: i colori, il verde, la posizione così strategica e vicina a tutto. Sono molto felice di essere qui insieme all'amica Francesca Scopelliti, Presidente della Fondazione Internazionale per la giustizia Enzo Tortora - che ha magistralmente organizzato questa serata e ai tanti graditi ospiti presenti".

Lo spazio era pieno, la prima fila contava tante autorità tra cui: Paola Berardino, Prefetto di Grosseto; Gianfranco Chelini, Sindaco di Capalbio; Francesco Limatola, Presidente della Provincia e Raffaella Capasso, ex Procuratrice Capo città di Grosseto.

"E' un piacere avere Tiziana nella nostra città - commenta Francesca Scopelliti-. E' una persona che conosco da tanti anni e stimo molto. Il suo romanzo parla di donne e di giustizia, temi anche a me molto cari".

E infatti la trama di questo giallo narra le vicende di quattro donne: una pm, una giornalista, una moglie lesa nella dignità, un avvocato.

Siamo nella Milano degli anni '90, nel garage di viale Famagosta, vicino a quell'hinterland del sud-ovest noto come uno dei capisaldi della 'ndrangheta calabrese che fa da sfondo al racconto.

"Questo è un libro politicamente scorretto - continua Tiziana Maiolo -. Fa riflettere su diversi aspetti di quella che viviamo come 'giustizia' ma che in realtà non lo è: il tanto troppo spazio alle intercettazioni, le indagini svolte più a tavolino che sul campo, il giornalismo giudiziario fatto di veline, la presunzione di innocenza calpestata, la sfiducia nelle istituzioni e nei tempi così lunghi e sfinenti degli iter giudiziari. Io sono da sempre una garantista, lo stato di diritto deve essere garantista, ognuno deve fare il suo al meglio".

"Sono d'accordo - argomenta Pamela di Guglielmo, Vice Procuratore Onorario -. Ho deciso di intraprendere la carriera di magistrato per i fatti degli anni '90. La giustizia deve essere al servizio dei cittadini, deve garantire il vivere civile nel modo più pieno e sereno. Da donna non mi sono mai sentita emarginata o sminuita, svolgo il mio lavoro con impegno e dedizione, nel rispetto dei colleghi".

Ad intercalare il dibattito la recita di alcuni brani del libro interpretati da Giulia Fossà, una donna che è stata simbolo di quell'insofferenza malcelata dalle tante donne del sud che per lunghi anni hanno vissuto nell'ombra degli uomini e dei pregiudizi di una mentalità totalmente maschilista.

"Fortunatamente oggi non è più così - chiosa l'avvocatessa Francesca Carnicelli -. Vivo la mia professione, un tempo caposaldo maschile, con molta sicurezza e ho rapporti con i colleghi uomini di assoluta parità. Le nuove generazioni godono dei frutti delle battaglie di chi ci ha preceduto e ha lottato perchè si superassero certe chiusure".

Dello stesso parere anche la giornalista Francesca Ciardiello. "Il giornalismo anche giudiziario annovera molte donne, ormai si è capito che la professionalità e la serietà nulla hanno a che vedere con la distinzione di genere".

"Raggiunta la parità di genere - chiude Tiziana Maiolo - ci si impegni per raggiungere la separazione delle carriere tra pm e giornalisti!", una battuta ironica che stigmatizza il fenomeno delle "veline" giornalistiche.