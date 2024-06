Attualità Grosseto: "Cross-Polli:Nation", per un futuro sostenibile 5 giugno 2024

5 giugno 2024 144

144 Stampa

Redazione

Grosseto: Le minacce per l’esistenza e la proliferazione degli insetti impollinatori, con le conseguenze che ne derivano per la sicurezza alimentare, la salute umana, la qualità della vita e il funzionamento degli ecosistemi, sono oggetto di forti preoccupazioni su scala globale.

Mettere in atto azioni di monitoraggio e protezione finalizzate alla conservazione delle popolazioni di tali insetti e dei loro habitat diventa quindi di importanza strategica per garantire un futuro sostenibile. Questo è proprio l’obiettivo di Cross-Polli:Nation, un progetto di Citizen Science rivolto ai cittadini che, oltre alla parte scientifica di raccolta dati sugli impollinatori, si occupa di individuare e promuovere buone pratiche per recuperare e creare habitat adatti ai vari gruppi funzionali di insetti pronubi. Diversamente da altri progetti dedicati agli impollinatori, Cross-Polli:Nation prevede infatti, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e delle scuole, varie azioni che vanno dalla conoscenza dei diversi gruppi funzionali, al monitoraggio fino al miglioramento degli habitat e alla comunicazione, secondo uno schema elaborato nel Regno Unito e successivamente recepito dal team italiano e riadattato alla nostra realtà. Nella nostra area, il progetto viene portato avanti dalla società cooperativa Silva, che, negli ultimi anni, si è fortemente impegnata nella diffusione della cultura dell’osservazione e della protezione degli insetti impollinatori. L’Amministrazione di Grosseto ha deciso di confermare la propria attenzione verso gli insetti impollinatori, che l’ha portata anche ad ottenere il riconoscimento di “Comune Amico delle Api”, supportando il progetto Cross-Polli:Nation con la messa a disposizione di parti di verde pubblico in cui far crescere essenze gradite a tali insetti: tali aree potranno quindi essere il giusto “campo di applicazione” di questo progetto di Citizen Science e tutti i cittadini potranno divertirsi a contribuire al censimento di tali insetti semplicemente recandosi presso tali aree e seguendo le istruzioni riportate nei cartelli informativi. I giardini del progetto Cross-Polli:Nation sono ubicati al Bastione Maiano, presso il Giardino dell’Archeologia e presso l’area del Parco del Diversivo. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Grosseto: "Cross-Polli:Nation", per un futuro sostenibile Grosseto: "Cross-Polli:Nation", per un futuro sostenibile 2024-06-05T17:15:00+02:00 362 it "Cross-Polli:Nation", per un futuro sostenibile PT2M /media/images/grosseto-comune-30-nov-2023.jpg /media/images/grosseto-comune-30-nov-2023.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 05 Jun 2024 17:15:00 GMT