Grosseto: Controlli della Polizia municipale nell’area della stazione: sequestri e sanzioni

Grosseto: Proseguono le attività di controllo e contrasto al degrado urbano nella zona della stazione ferroviaria di Grosseto. Nei giorni scorsi la Polizia municipale ha intensificato l’attenzione sull’area adiacente al terminal bus, dove sono emerse criticità legate alla presenza di persone dedite al bivacco e alla probabile vendita di alimenti precedentemente cotti e venduti in loco, in assenza delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. Parallelamente, sono in corso operazioni di pulizia e bonifica da parte di Acquedotto del Fiora nel terreno di propria competenza.

Nella giornata del 29 luglio il reparto Nucleo operativo sicurezza della Polizia locale, con il supporto dei reparti di Polizia giudiziaria, specialistiche e prossimità, ha effettuato un intervento congiunto, in collaborazione con la Polfer della Questura di Grosseto e personale della Asl.

Durante l’operazione sono state identificate diverse persone, tutte regolarmente presenti sul territorio nazionale, che sono state invitate ad adottare comportamenti più decorosi. Un soggetto è stato sanzionato con una multa da 5mila euro per la vendita abusiva di alimenti preparati in ambito domestico e bevande alcoliche, senza alcun titolo autorizzativo. La merce è stata sequestrata.

Le attività di controllo da parte della Polizia municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire ordine, sicurezza e decoro urbano in una zona strategica della città.

“Proseguiamo con determinazione nelle azioni di presidio e tutela delle aree sensibili della città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale –. Interventi come questo rispondono all’esigenza, più volte espressa dai cittadini, di rendere la stazione ferroviaria un luogo più sicuro, decoroso e vivibile. Il lavoro congiunto tra Polizia municipale, Forze dell’ordine e Asl è essenziale per contrastare comportamenti non conformi e restituire piena dignità agli spazi pubblici”.