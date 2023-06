Grosseto: Contributo ad integrazione dei canoni di locazione

Grosseto: La congiuntura socio-economica attuale, dovuta non solo all'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche alla crisi internazionale in corso, ha provocato una consistente diminuzione del reddito delle famiglie e ha generato notevoli difficoltà per molte di esse nell'affrontare la spesa relativa al canone di locazione. A fronte di ciò, l'Amministrazione comunale ha stanziato risorse proprie, al fine di sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà economica e necessitano di un aiuto concreto. 268 mila euro di finanziamenti: questa la cifra erogata dall’Amministrazione Vivarelli Colonna, cui si aggiungono le disponibilità derivanti dalla morosità incolpevole, per un totale complessivo di 380 mila euro circa.



A beneficiare della cifra sopracitata saranno i richiedenti rientranti in fascia A, con ISEE fino a 14,877 euro. A ciò si aggiunga, la possibilità di, nel caso in cui il Comune di Grosseto riuscisse ad accedere ai contributi regionali, soddisfare anche la fascia B, con ISEE fino a 32.048 mila euro. I contributi previsti, che oscilleranno tra i 300 e i 400 euro, saranno erogati a fronte del pagamento di affitti già sostenuti e saranno distribuiti nei limiti delle risorse disponibili.

Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate a partire dal 15 luglio fino alla fine del mese di settembre. "L'adozione di questa misura testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà economica, offrendo loro una soluzione concreta per favorire l'accesso all'abitazione e garantire maggiore stabilità abitativa – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Sara Minozzi – Con l’introduzione di questa nuova misura vogliamo assicurarci che nessuno venga lasciato indietro e che tutti abbiano la possibilità di vivere in condizioni dignitose. Continueremo a lavorare per promuovere politiche sociali e abitative efficaci, al fine di creare una comunità inclusiva e solidale".