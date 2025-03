Grosseto, Continua l'educazione alimentare nelle scuole

Grosseto: Prosegue il progetto educativo del Comune di Grosseto, in collaborazione con l'azienda di ristorazione collettiva Camst sull'alimentazione sana. Martedì 18 marzo l'appuntamento è nelle scuole statali con “La forza delle fibre”, un pranzo speciale che pone l'accento sull'importanza di un'alimentazione ricca di fibre, fondamentali per il benessere del nostro organismo.

Le fibre, infatti, non solo favoriscono una corretta digestione, ma svolgono anche un ruolo chiave nella prevenzione di numerose patologie. Per questo, saranno proposte ricette composte da ingredienti naturali quali frutta, verdura e cereali integrali, con l'obiettivo di sensibilizzare al consumo di cibi sani e nutrienti.

Il menù prevede: vellutata di piselli con cereali, polpettone di tacchino, misto verdure all'olio, frutta fresca e pane integrale.

“Siamo felici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante – di continuare con il nostro impegno verso la promozione della salute e della sostenibilità tra i più giovani. Questo pranzo, organizzato in collaborazione con Camst, si inserisce in un percorso educativo più ampio che mira a formare cittadini consapevoli e responsabili. Educare i ragazzi alla scelta di alimenti, proponendo di volta in volta un tema diverso, come quello in questione sugli alimenti ricchi di fibre, è un modo concreto per insegnare loro l'importanza di prendersi cura del proprio corpo e dell'ambiente. L’Amministrazione comunale è convinta che iniziative come questa possano creare una generazione pronta a fare scelte che rispettano la salute personale e collettiva”.