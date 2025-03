Attualità Grosseto: Consulta comunale per il Turismo: aperti i termini per aderire 11 marzo 2025

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha riaperto i termini per presentare la manifestazione di interesse alla Consulta comunale per il Turismo, l'organo consultivo istituito per favorire il confronto tra l'Amministrazione e le realtà operanti nel settore turistico locale. L'avviso è rivolto alle associazioni di categoria iscritte al Cnel, con competenze in materia di turismo, aventi sede e operanti nel territorio comunale. La Consulta avrà il compito di esprimere pareri su tematiche strategiche come la definizione di obiettivi e programmi turistici, la promozione del territorio, il miglioramento dell'offerta turistica e le iniziative di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri. Le associazioni interessate possono presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 31 marzo 2025, inviando la domanda via pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure consegnandola a mano presso l'ufficio protocollo. L'avviso pubblico e il modulo di domanda sono disponibili al link: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-ai-fini-della-costituzione-della-consulta-per-il-turismo-del-comune-di-grosseto-2/ Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Servizio Turismo ai seguenti recapiti: Silvia Bertoni – Tel. 0564/488882 – silvia.bertoni@comune.grosseto.it o Clorinda Cinelli – Tel. 0564/488011 – clorinda.cinelli@comune.grosseto.it



