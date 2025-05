Grosseto: Consiglio comunale ha approvato il rendiconto finanziario 2024

Grosseto: Approvato il rendiconto finanziario 2024. "Siamo felici di poter vantare – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Bilancio Simona Rusconi - numeri positivi che mantengono il nostro ente in assoluta tranquillità e testimoniano il buongoverno di questa amministrazione. Molti sono i progetti che abbiamo ancora in cantiere e che porteremo a termine senza andare ulteriormente a pesare sulle spalle dei cittadini".





In particolare, estremamente soddisfatto l'assessore al Bilancio. "Concludiamo - spiega Rusconi - con un risultato positivo di oltre 8 milioni e 382mila euro. Questo permette all'amministrazione di avere risorse disponibili. Questi fondi non sono liberamente utilizzabili per incrementare servizi essenziali di tipo ordinario o abbattere tributi o cose simili, bensì possono essere presi in considerazione per investimenti di tipo straordinario. Verranno utilizzati, nelle finalità già individuate dalla giunta, per completare tutti gli interventi attualmente in atto e che vedranno la conclusione entro la loro fine del mandato amministrativo".

All'interno del bilancio vi sono delle risorse vincolate pari a 8 milioni e 600mila euro. “Con la seduta odierna e la relativa variazione di bilancio – prosegue l'assessore - abbiamo già applicato oltre 4 milioni e 155mila euro di questo fondo che saranno destinati, tra le altre cose, a interventi di manutenzione stradale, ampliamento dell'impianto sportivo multifunzionale di via Mercurio, alla promozione turistica e soprattutto per il completamento dei lavori dell'ex Garibaldi per il quale non è stato necessario contrarre mutui. L'intervento all'ex Garibaldi – sottolinea ancora Rusconi – agevolerà la riqualificazione di un intero quartiere. Lì nascerà la Casa della musica e andrà a rivitalizzare l'intera zona”.

Il bilancio comunale prevede un'attenta ripartizione tra settori. “Circa il 12 per cento del bilancio cittadino – sottolinea ancora l'assessore Rusconi - va agli investimenti e quasi il 33 per cento alle manutenzioni (strade) e alla cura della città (verde pubblico, rifiuti, ecc)”.

Importante il peso delle opere Pnrr: “Sul territorio – evidenzia l'assessore – sono arrivati ​​oltre 54 milioni di euro così ripartiti: più di 37 milioni e 288mila euro di finanziamenti diretti Pnrr, circa 4 milioni e 800mila euro di finanziamenti comunali e 12 milioni di euro riferiti a finanziamenti privati ​​attivati”.