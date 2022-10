Grosseto consegna il dossier della candidatura a European community of sport 2024

Grosseto: La città di Grosseto si è candidata quale ente capofila dell’ambito Maremma Toscana sud, di cui fanno parte anche i Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Semproniano, Campagnatico e Cinigiano, per il riconoscimento di “European community of sport 2024”.

Ieri la consegna ufficiale del dossier alla commissione composta da Luigi Ciaralli - Vice Presidente ACES Italia, Luca Parmigiani - Segretario ACES Italia, Fabrizio Santangelo - Collaboratore ACES Italia, Enrico Tortolini - Collaboratore ACES Italia e Marcello Marrocco – Panathlon International, che decreterà se Grosseto e l’ambito Maremma Toscana sud potranno accedere alla fase che porterà al prestigioso riconoscimento.

«Abbiamo sempre pensato alla nostra splendida Grosseto come alla “Città dello sport” per eccellenza – ha commentato il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Una città che, a sua volta, si inserisce all’interno del territorio della Maremma Toscana Sud, meta ideale del turismo sportivo, sede di grandi competizioni internazionali e anche terra in cui nascono e crescono grandi campioni. Proprio su questo aspetto mi vorrei soffermare nella presentazione di questo dossier: nelle nostre vie, nelle nostre piazze, nei parchi e nelle pinete, negli impianti sportivi, sulla spiaggia e nel nostro mare, così come nei corsi d’acqua, si respira e si pratica lo sport. E non intendo lo sport a solo uso dei professionisti, ma soprattutto lo sport per famiglie e per i nostri bambini, per i giovani che si avvicinano così ad attività pure, pulite, benefiche che fanno crescere prima di tutto la persona nei suoi valori. Lo sport è vita, lo è a Grosseto, così come in tutti i Comuni della Maremma Toscana Sud, che hanno deciso di aderire alla candidatura di “European community of sport 2024”. Proprio per questo è inscindibile da un’altra vocazione del nostro territorio: il turismo, un binomio (sport e turismo) che si è rafforzato sempre più in questi anni, creando un percorso ben definito per la nostra Maremma che adesso – come avviene per tutte le grandi scoperte – non può più farne a meno. Buon viaggio in questo dossier, che sulla carta è fatto di descrizioni ed immagini e nella realtà di persone appassionate e di una terra magica».

«A Grosseto e nel territorio della Maremma Toscana Sud – ha aggiunto il vicesindaco Fabrizio Rossi - il mondo dello Sport ha fatto in questi anni un grande salto di qualità, tanto che molte realtà sportive sono diventate delle vere e proprie eccellenze nei settori più disparati. Questo ha portato le Federazioni nazionali a mettere gli occhi sulla nostra città e sui nostri impianti, così come sulle caratteristiche del nostro territorio, che – di per sé – sembra nato proprio per ospitare gli appassionati di sport e le loro attività sportive, anche e soprattutto all’aria aperta. Ed è così che in poco tempo siamo riusciti a portare in città e nelle frazioni, così come hanno fatto i Comuni a noi vicini, manifestazioni internazionali di grande importanza e di rilievo, con un calendario di appuntamenti che si annuncia molto ricco e prestigioso anche per il prossimo futuro. Ma questa è solo una parte del nostro impegno, che continua a concentrarsi anche sullo Sport come strumento alla portata di tutti da praticare in ogni luogo, come veicolo di aggregazione e socialità, come simbolo di uno stile di vita sano soprattutto per i nostri ragazzi. Il tutto grazie alla collaborazione, pratica e produttiva, delle società e delle associazioni sportive locali, che sono il nostro grande orgoglio e il nostro punto di riferimento. Dai bambini ai ragazzi, che sognano di diventare campioni, fino a chi vive lo sport – giovani, adulti, anziani – come passione: il nostro territorio è pronto più che mai e offre ogni tipo di appoggio e struttura».