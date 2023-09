Grosseto, Confartigianato soddisfatta per l’evento “Favolosa”

Ha riportato le famiglie nel centro storico

Grosseto: Confartigianato esprime soddisfazione per il successo dell’evento “Favolosa, la città dei bambini” che si è svolto il 31 agosto a Grosseto, organizzato dal Comune e dal CNN, con il sostegno di Conad Grosseto.



“Questo progetto ha avuto il merito di riportare le famiglie nel centro storico – ha commentato Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto – dimostrando come, quando si organizzano iniziative di questo tipo, nella popolazione locale c’è voglia di partecipare, di essere presenti e di ripopolare gli spazi del cuore della città, con benefici per tutte le attività commerciali e artigianali.”

“Favolosa, infatti, ha portato lavoro alle varie attività del centro storico – prosegue il segretario di Confartigianato Mauro Ciani –in particole a quelle che si occupano di ristorazione, dalle gelaterie, alle pizzerie, ai bar. E quindi la nostra associazione, oltre ad esprimere apprezzamento, si augura che l’esperienza venga ripetuta e che si organizzino altri eventi simili, rivolti alla stessa tipologia di pubblico, durante tutto l’anno, perché attraverso queste manifestazioni si può contribuire concretamente a mantenere vivo e a rendere sempre più attrattivo il centro cittadino, come punto di incontro della comunità locale, con benefici economici e in termini di benessere. La presenza dei negozi aperti e una buona programmazione degli eventi sono anche il miglior antidoto contro i fenomeni di microcriminalità”.