Grosseto-Cina: accordi per la crescita del territorio

Reseconto della missione istituzionale e prospettive per il futuro

Grosseto: Si è svolto questa mattina nella sala del Consiglio comunale in Municipio a Grosseto l'incontro relativo al resoconto della missione istituzionale che ha visto la presenza di una delegazione del nostro Ente nella Repubblica popolare cinese. Presenti, oltre al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e al presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, anche tutti i vertici del mondo associazionistico grossetano dei comparti dell'artigianato (Cna e Confartigianato); del commercio (Confcommercio e Confesercenti); dell'agricoltura (Coldiretti, Confagricoltura e Cia); dell'industria (Confindustria Toscana Sud); delle costruzioni (Ance) e la Pro loco. In sala anche i vertici di Chelliana, Maam e Fondazione polo universitario grossetano.

Durante i lavori il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha ripercorso i momenti salienti della missione istituzionale e gettato le basi per lo sviluppo futuro degli accordi, anche in termini commerciali. Annunciata anche la nascita dell'ufficio Relazioni internazionali del Comune di Grosseto.(https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-relazioni-internazionali-e-cooperazione-territoriale/)

“Questo nuovo ufficio – spiega il sindaco - avrà l’obiettivo di seguire e rafforzare il gemellaggio con Nanping, e più in generale di costruire legami duraturi con altre città e realtà estere. Coordinerà progetti di cooperazione culturale, economica e scientifica, sarà di supporto alle nostre imprese per dialogare con partner internazionali, promuoverà Grosseto nei grandi eventi del mondo, e attiverà programmi di scambio formativo e professionale, soprattutto per i nostri giovani”.

Soddisfatto anche l'altro punto di riferimento istituzionale dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Fausto Turbanti. “Aver istituito l’ufficio Relazioni internazionali – commenta il presidente - significa aver strutturato un sistema operativo stabile per i rapporti con i Paesi stranieri. Il primo passo l’abbiamo mosso con la Repubblica popolare cinese, ma è solo l’inizio. Vogliamo favorire scambi economici, culturali e istituzionali di lungo periodo, valorizzando le eccellenze e le attività maremmane. Ed è un onore poter contare sulla condivisione di questo progetto da parte di due giornalisti di levatura nazionale, Sandro Vannucci, volto storico di Linea Verde, e Marcel Vulpis, fondatore e direttore di Sporteconomy: saranno gli ambasciatori mediatici del nostro progetto per la promozione delle relazioni internazionali. Abbiamo scelto di essere protagonisti, non spettatori”.

L'ufficio Relazioni istituzionali sarà sotto il diretto coordinamento del sindaco e del presidente del Consiglio. Fondamentale, nell'operazione internazionale, il sostegno di grandi imprenditori e attori istituzionali della Repubblica popolare cinese. “Desidero – sottolinea ancora Vivarelli Colonna - esprimere il mio più sincero ringraziamento a Lin Zhuoyan, Lin Shen e Cu Jin Hua, gli artefici, assieme al senatore Manuel Vescovi, di questo fantastico processo. Grosseto ha tutti gli strumenti per essere protagonista nel contesto internazionale. Abbiamo cultura, bellezza, capacità produttive e un grande desiderio di crescita. È arrivato il momento di guardare fuori, di portare la Maremma nel mondo, con orgoglio, concretezza e visione”.

Durante la conferenza, l'imprenditore Tommaso Becagli della Site ha annunciato la volontà di divenire main sponsor del viaggio di ritorno della delegazione cinese in terra di Maremma, previsto per il prossimo autunno. Così come sarà assoluto sostenitore dell'ufficio Relazioni internazionali. “Uno sforzo significativo – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – che apprezziamo molto e che certifica ancora una volta la bontà della nostra operazione istituzionale. Se imprenditori del calibro di Becagli sono pronti a scommettere su questo processo, vuol dire che abbiamo fatto centro e che la strada imboccata è quella giusta”.

Significativa la delegazione cinese presente in Municipio rappresentata da Xu Jinhua, vicepresidente associazione culturale della comunità cinese del Fujian in Italia; Hu Yinlie, amministratore delegato di Casa mia sicurezza srl e Chen Lin Jian, delegato del Wenzhou Gaoce wine. Molti i titolari di eccellenze imprenditoriali presenti, tra cui Noxerior, Toscano, Tecnoseal, studio legale Vasellini, La Pasta di Marzia e Michela, la società di internazionalizzazione outsourcing aziendale di Niccolò Del Mastio, il Fiorino, Cantina Vignaioli di Scansano, Coop Pomonte, Caseificio di Manciano, Fattoria La Parrina, Site, Pastai di Maremma, Fonte Tinta, i Lecci, Frantoio Le Selvette, Fam, il tour operator Andrea Mazzanti.