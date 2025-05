Grosseto celebra la bellezza del canto gregoriano con "Schola Gregoriana Vox Cordis"

Un evento imperdibile alla Chiesa di San Francesco, che unisce la maestria vocale del maestro Massimo Merone alla mostra "Giubileo 2025. La Parola di Dio si fa arte" del MAAM.

Grosseto:Domenica Primo giugno alle 17 nella chiesa di San Francesco a Grosseto si terrà "Schola Gregoriana Vox Cordis", un evento straordinario presentato dal Maam. L’esibizione, a ingresso libero, vedrà protagonista l’associazione Insieme vocale vox cordis, diretta dal maestro Massimo Merone, considerata tra le migliori realtà corali italiane.

Il concerto rientra nel calendario di iniziative collegate alla mostra “Giubileo 2025. La Parola di Dio si fa arte”, visitabile fino al 30 agosto 2025 presso il Maam, che raccoglie autentici capolavori dell’arte sacra, tra cui otto corali medievali e una rarissima Bibbia miniata del XIII secolo, concessa in prestito dalla Biblioteca apostolica vaticana.

“Siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità un evento culturale di tale spessore – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti - che unisce la grande musica alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e spirituale. Il canto gregoriano rappresenta una delle espressioni più alte della nostra tradizione e il legame tra il concerto e la mostra in corso al Maam rende questa iniziativa ancora più preziosa. È un’occasione per immergersi nella bellezza del sacro attraverso il suono, la parola e l’arte, in un luogo simbolico come la Chiesa di San Francesco, cuore storico della nostra città”.