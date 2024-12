Grosseto celebra il titolo di “European community of sport 2024” con sei nuove bacheche in città

Grosseto: Continua a dare valore al prestigioso titolo di Comunità europea dello sport 2024, con un’iniziativa che rende omaggio a questo importante riconoscimento: l’installazione di sei bacheche in aree pubbliche della città. Un percorso iniziato nel 2022, quando il Comune di Grosseto, in qualità di capofila dell’Ambito Maremma Toscana Sud, ha presentato la candidatura a European community of sport presso Aces Italia. Dopo la visita della commissione Aces Europe nell’ottobre dello stesso anno, il nostro territorio è stato scelto per questo titolo che premia non solo l’impegno nello sport, ma anche la capacità di usarlo come veicolo per la salute, la coesione sociale e la promozione turistica.

Nel 2024, Grosseto è stata un palcoscenico per eventi sportivi e iniziative di grande valore, promuovendo lo sport come elemento centrale della vita cittadina e del territorio. Ora, con queste bacheche, il messaggio arriva direttamente in strada, offrendo ai cittadini e ai visitatori uno spazio dedicato per conoscere le attività in corso e scoprire come lo sport contribuisce al miglioramento della qualità della vita. “Questo titolo è una vittoria per tutta Grosseto e il territorio della Maremma Toscana Sud - dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Le nuove bacheche sono un simbolo del nostro impegno e un mezzo per raccontare come lo sport unisca le persone, valorizzi la nostra terra e rappresenti una risorsa preziosa per la nostra comunità. Vogliamo che ogni grossetano senta questo titolo come proprio”. “Il percorso che ci ha portati a diventare Comunità europea dello sport 2024 - sottolinea l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi - è stato stimolante e ha confermato la centralità dello sport nella nostra amministrazione. Le bacheche saranno un punto di riferimento importante per continuare a promuovere il valore educativo, sociale e turistico delle nostre attività, avvicinando sempre più cittadini, soprattutto i giovani, a uno stile di vita attivo e sano”.