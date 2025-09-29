Grosseto, Casa Riformista presenta la squadra per la Maremma e l’Amiata

Scaramelli, Ramazzotti, Tenci, Del Bolgia in corsa per eleggere 4 Consiglieri della lista regionale per Giani

Grosseto: “Casa riformista è una lista variegata e plurale. Siamo alleati in una coalizione ampia che ci vede centrali e, stando ai sondaggi, la seconda forza della colazione di centro sinistra. L’obiettivo è eleggere quattro consiglieri di Casa Riformista. Noi siamo la certezza della stabilità della prossima Giunta guidata dal Presidente Eugenio Giani”. Con queste parole i candidati per l’Amiata e la Maremma della lista Eugenio Giani Presidente Casa Riformista si sono presentati in conferenza stampa.

Il capolista Stefano Scaramelli, a Grosseto, ha spiegato: “Abbiamo voluto creare un contenitore unitario. Indipendentemente dalla nostra provenienza politica, partitica o civica, affrontiamo questa esperienza di campagna elettorale su un unico simbolo. Portiamo nel simbolo il nome del candidato alla presidenza della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ringrazio per la fiducia che ci ha dato e credo che questo sia per noi un motivo di orgoglio. La presenza di Casa Riformista ha una finalità essenziale. Quella di controbilanciare l'alleanza di governo che sicuramente governerà la Regione Toscana. Siamo una forza che va in continuità con quanto fatto dí buono fino a ora e vuole però portare avanti degli elementi di novità che insieme agli altri candidati metteremo in evidenza. Con me porto un background di esperienze importanti e la novità assoluta della Legge delle città del mare che dovrà abbinarsi e viaggiare parallela alla Legge Toscana Diffusa. L’intento è declinare lo stesso concetto realizzato sulle aree interne anche sulle città del mare. Questa è una novità importante, a cui si aggiungono le sfide che riguarderanno le infrastrutture, lo sviluppo del nostro territorio e, soprattutto, le questioni di carattere sanitario”.

A prendere la parola è stata poi Elisa Del Bolgia, che ha detto: “sono una professionista della sanità. Il mio pensiero si sposa appieno con il campo progressista e riformista. Ho deciso di schierarmi nella lista Eugenio Giani presidente Casa riformista, perché vorrei portare l'attenzione sul mio territorio: il grossetano, l'Amiata. Vorrei che la sanità fosse al centro dei futuri lavori”.

Il candidato Tullio Tenci ha spiegato: “sono sindaco, imprenditore, ho deciso di presentare la mia candidatura in questo campo riformista perché ho visto come ha lavorato Giani in questi anni. Credo che abbia fatto bene, ma che ci sia ancora molto da fare. Il primo impegno su cui mi vorrei concentrare è sicuramente la sanità, tante le problematiche ancora da risolvere, soprattutto nelle aree interne che sono lasciate ai margini. Ma anche le infrastrutture. Il nostro territorio è mal collegato e la viabilità è un vero problema. Il dissesto idrogeologico rappresenta un altro tema da non sottovalutare. Sono fermamente convinto che i problemi non si risolvano con le parole ma con i fatti”.

Collegata da Milano in cui ha un impegno di lavoro legato alla sua professione che svolge in Maremma, l’altra donna originaria di Scarlino candidata in lista Beatrice Ramazzotti ha detto: “Sono una donna pratica che fa una vita normale. Non ho tessere di partito: la politica per me è rispetto per la natura, le persone, i diritti sanciti dalla Costituzione, la parità di genere, gli anziani. Vorrei portare una voce nuova nel Consiglio regionale della Toscana, affrontare i bisogni quotidiani della gente e dare idee che servano davvero a chi in Maremma ci vive tutti i giorni”.