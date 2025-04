Grosseto Capitale del Mini Hockey: Un Appuntamento Non Agonistico all'Insegna del Divertimento

Successo Regionale per il Mini Hockey a Grosseto: Festa di Sport e Divertimento.

Grosseto: Si è rivelato un successo il concentramento regionale di mini hockey, organizzato dal Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. I piccoli atleti tra i sei e i nove anni si sono sfidati in circuiti di pattinaggio e in partitelle 3 vs 3 e 4 vs 4, con il risultato che i bambini sono tornati a casa felici di aver trascorso alcune ore in compagnia, dimostrando la loro abilità sui pattini e divertendosi con lo sport che hanno scelto di praticare.

A questo appuntamento non agonistico di fine stagione si sono presentate le più importanti società della Toscana: Circolo Pattinatori Grosseto, HC Castiglione, Follonica Hockey, Hockey Siena, Centro Giovani Calciatori Viareggio, Rotellistica Camaiore e Prato.

Il programma della giornata ha permesso ai bambini partecipanti di divertirsi e trascorrere alcune ore in compagnia dei loro coetanei, condividendo la passione per lo sport delle rotelle. Per alcuni di questi piccoli atleti, questo è stato l’ultimo appuntamento prima della stagione federale nelle file della compagine under 11.





Il Circolo Pattinatori Grosseto (foto 1) si è presentato a questo evento con i bambini guidati da Pablo Saavedra: Samuele Antonelli, Giordano Battolini, Emanuele Colitta, Alessandro Pecoroni, Gabriele Rossi, Isacco Pieri, Davide Seccarecci, Mattia Mammolotti, Giulia Cicione, Thiago Peruzzi. Il tecnico grossetano Franco Polverini ha seguito invece la piccola squadra del Follonica Hockey (foto 2).