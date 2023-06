Grosseto capitale del baseball e del softball: comincia il Torneo delle Regioni

Sono diciotto i ragazzi e le ragazze del Bsc Grosseto convocati dalla rappresentativa della Toscana per la manifestazione



Grosseto: Sarà una tre giorni all’insegna del baseball e del softball quella che si terrà negli stadi Simone Scarpelli e Roberto Jannella di Grosseto. Da domani, venerdì 2 giugno, fino a domenica 4 giugno si svolgerà il Torneo delle Regioni con la Toscana ricca di talenti del Bsc Grosseto. “Siamo davvero orgogliosi – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Bsc Grosseto – che la nostra città ospiti l’evento giovanile nazionale per eccellenza. Sui diamanti grossetani giocheranno tantissimi atleti di talento che rappresenteranno le varie realtà italiane”.

Per il baseball le categorie che scenderanno in campo saranno tre: la Little, la Junior e la Senior league. Per la prima selezione, la Toscana ha convocato dal Bsc Grosseto Serse Benelli, Gianmaria Fontana e Alessio Secciani; per la Junior ci saranno Gregorio Pugliese e Riccardo Risico; per la Senior invece ci saranno Matteo Galli, Thomas Lisci, Leonardo Mangani, Lorenzo Orlandini ed Edoardo Porto. È stato inoltre selezionato per le “riserve” Riccardo Guidotti per la Little league.

Per il softball le categorie riguardanti le ragazze del Bsc Grosseto saranno due: la Little e la Junior league. Per la prima selezione la Toscana ha convocato Viola De Gennaro, Natascia Aquilai e Francesca Monaci; per la Junior ci saranno Ginevra Fontana e Beatrice Innocenti. Sono state selezionate in qualità di “riserve” Margherita Secciani per la Junior league e Sveva Miglianti per la Little. “L’invito – prosegue Roberto Piccioli – è quello che tutti gli appassionati di baseball e softball vengano allo Scarpelli e allo Jannella per vivere un weekend all’insegna della sportività e del divertimento, supportando i tanti ragazzi e ragazze grossetani che onoreranno con massimo impegno i colori della Toscana”. I tifosi e gli spettatori allo stadio Simone Scarpelli potranno usufruire del servizio bar della società biancorossa.

Foto di Noemy Lettieri