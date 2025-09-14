Sport Grosseto Calcio serie D: Vittoria di cuore e sacrificio! 14 settembre 2025

Al Carlo Zecchini il Grosseto conquista tre punti preziosi superando il Foligno con una prova di carattere e solidità. Grosseto: Al Carlo Zecchini il Grosseto supera di misura il Foligno grazie a un gol di Benedetti al 52’. Gara equilibrata, con diverse ammonizioni e un conto corner in favore dei padroni di casa (8-5). Tre punti importanti per i biancorossi. Risultato finale: Grosseto 1 – 0 Foligno Marcatore: 52’ Benedetti (G) GROSSETO: Cardelli, Sartorelli, Brenna, Ampollini, D'Ancona (83’ Ciraudo), Sacchini, Bellini (62’ Sabelli), Gerardini, Della Latta (62’ Regoli), Ferronato (62’ Bacciardi), Benedetti (71’ Carlotti). A disp.: Romagnoli, Santarelli, Riccobono, Gonnelli. FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca (85’ Marchetti), Grea (40’ Cottini), Schiaroli, Ceccuzzi, Settimi (80’ Morlandi), Pellegrini (71’ Ferrara), Tomassini, Khribech, Sylla (62’ Pupo Posada). A disp.: Mazzoni, Cichy, Bevilacqua, Bocci. Ammoniti: Pellegrini (F), Tomassini (F), Bellini (G), Ferrara (F), Cardelli (G), Schiaroli (F), Pupo Posada (F). Calci d’angolo: Grosseto 8 – Foligno 5. Spettatori: 1200 Seguici



