Grosseto Calcio serie D: Vittoria di cuore e sacrificio!
Al Carlo Zecchini il Grosseto conquista tre punti preziosi superando il Foligno con una prova di carattere e solidità.
Grosseto: Al Carlo Zecchini il Grosseto supera di misura il Foligno grazie a un gol di Benedetti al 52’. Gara equilibrata, con diverse ammonizioni e un conto corner in favore dei padroni di casa (8-5). Tre punti importanti per i biancorossi.
Risultato finale: Grosseto 1 – 0 Foligno
Marcatore: 52’ Benedetti (G)
GROSSETO: Cardelli, Sartorelli, Brenna, Ampollini, D'Ancona (83’ Ciraudo), Sacchini, Bellini (62’ Sabelli), Gerardini, Della Latta (62’ Regoli), Ferronato (62’ Bacciardi), Benedetti (71’ Carlotti).
A disp.: Romagnoli, Santarelli, Riccobono, Gonnelli.
FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca (85’ Marchetti), Grea (40’ Cottini), Schiaroli, Ceccuzzi, Settimi (80’ Morlandi), Pellegrini (71’ Ferrara), Tomassini, Khribech, Sylla (62’ Pupo Posada).
A disp.: Mazzoni, Cichy, Bevilacqua, Bocci.
Ammoniti: Pellegrini (F), Tomassini (F), Bellini (G), Ferrara (F), Cardelli (G), Schiaroli (F), Pupo Posada (F).
Calci d’angolo: Grosseto 8 – Foligno 5.
Spettatori: 1200