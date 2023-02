Grosseto calcio: "E' stato un Giovanni Lamioni a ruota libera"

Grosseto: E’ stato un Giovanni Lamioni a ruota libera, quello che ha voluto incontrare stampa e tifosi presso il teatro Moderno di Grosseto oggi pomeriggio. Il “patron” dell’Us Grosseto 1912 non si nasconde, come del resto ha sempre fatto “dietro a un dito”, mettendoci sempre la faccia in prima persona. Accanto a lui sul palco, il Direttore generale Filippo Vetrini. In platea, invece, assieme a quasi tutta la stampa locale, molti tifosi e sportivi, ma anche tanti genitori di bambini che giocano a calcio, i quali hanno alla fine rivolto domande sia a Lamioni e Vetrini. Per circa un’ora Lamioni ha detto la sua sulla società di calcio e sull’attuale “clima negativo” che percepisce attorno al Grosseto calcio.





“E’ un clima che non mi piace. - ha esordito Giovanni Lamioni – Un clima che non porta da nessuna parte e non fa bene ai giocatori, alla società e alla città. Soprattutto sui social. Sono uno che le critiche è pronto ad accettarle, se sono costruttive, ma se invece sono distruttive, come quelle attuali, queste non le accetto”.

E poi ancora: “Se non fossi sceso in campo a fine novembre dello scorso anno - ha detto Lamioni - il Grosseto calcio sarebbe fallito, con tutte le conseguenze che comporta per una città come Grosseto, avere la massima società di calcio dichiarata fallita che riparte dall’Eccellenza”.

“Ho messo tutto me stesso e tutta la dirigenza è a disposizione del Grosseto, lavorando al centro sportivo di Roselle anche 16 ore al giorno. – spiega accorato Lamioni. – Ma vedo però che attorno a noi non tutti remano verso la stessa direzione. E questo davvero fa male per uno che ha gettato le basi per un futuro dell’Us Grosseto e per un progetto ambizioso”.





“Sappiano tutti che prendere in corsa una società che era penultima in classifica e sull’orlo del fallimento, e cercare di portarla almeno quest’anno in acque sicure non è, e non sarà un’impresa facile. Per questo, - afferma Giovanni Lamioni – abbiamo bisogno di tutta la città e soprattutto di un clima più sereno”.

Una stoccata è stata rivolta anche al comune di Grosseto, che secondo Lamioni non si è impegnato come doveva, in special modo sul centro sportivo di Roselle che avrebbe bisogno di alcuni “ritocchi”. “Ho speso sino adesso circa 700 Mila euro - ha detto Lamioni – e molti altri sono disposto a spendere per i prossimi anni per il Grosseto. Se non mi vogliono aiutare a sistemare il centro sportivo di Roselle, sono pronto a farlo da solo con i miei soldi. Ma sono anche, se serve, a costruirlo uno nuovo totalmente privato.