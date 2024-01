Grosseto: Cade dalla scala, uomo portato alle Scotte di Siena. E' successo oggi via Giada in città attorno alle ore 12. I sanitari del 118 sono intervenuti per incidente sul lavoro. Un uomo di 52 anni é caduto da una scala da circa due metri.

Trasportato con Pegaso 2 in codice 3 alle Scotte. Sul posto anche i tecnici del PISLL della Asl.