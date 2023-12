Grosseto: c'è il Consiglio comunale giovedì 14 dicembre

Grosseto: Consiglio comunale in città per giovedì 14 dicembre. Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per giovedì 14 dicembre alle 8.30.

Di seguito le proposte trattate:

- Comunicazioni istituzionali.

- Comunicazione verbale seduta 30/11/2023 - presa d'atto.

- Mozione per test periodici antidroga su base volontaria e anonima al sindaco, assessori e consiglieri comunali, presentata dalla consigliera Bernardini (Gruppo misto di minoranza).

- Mozione su progetto di valorizzazione aree pinetate pubbliche e private nel Comune di Grosseto, presentata dal consigliere Bartolini (Pd).

- Ordine del giorno sulla realizzazione del corridoio tirrenico, presentata dai capigruppo consiliari Bartolini (Pd), de Martis (Grosseto città aperta) e Gori (Movimento 5 stelle).

- Mozione di supporto alla proposta di legge regionale avente ad oggetto "Procedure e tempi per l'assistenza regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 242/2019", presentata dal gruppo consiliare Grosseto città aperta.

- Ordine del giorno ad oggetto "La città di Grosseto sede di un corso ITS di turismo sportivo", presentato dal consigliere Gabbrielli (Forza Italia - Ppe).

- Interrogazione sulla foresteria del parco acheologico di Roselle, presentata dal consigliere de Martis (Grosseto città aperta)

- Interrogazione sulla manutenzione del verde cittadino, presentata dalla consigliera Capone (Pd).

- Modifiche al regolamento comunale sulla tutela degli animali

- Convenzione con i comuni e le unioni dei comuni componenti il coordinamento degli sportelli unici per le attività produttive e lo sviluppo dei servizi Suap 2021-2023. Proroga dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale Youtube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw