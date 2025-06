Grosseto. Bus a metano si incastra nel sottopasso di piazza Lamarmora: delicato intervento dei soccorsi

Sul posto la Polizia Municipale per la gestione della viabilità

Grosseto: Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Grosseto, dove un pullman alimentato a metano si è incastrato nel sottopasso ferroviario di piazza Lamarmora, provocando disagi alla circolazione e richiedendo un intervento tecnico ad alta pericolosità.

Il mezzo pesante, probabilmente a causa di un errore di valutazione dell'altezza del sottopasso, ha impattato con la parte superiore della struttura. A rendere particolarmente delicata l'operazione di rimozione è stata la presenza dei serbatoi di metano, posizionati proprio nella zona anteriore del tetto del pullman, ovvero quella entrata direttamente in contatto con l'arcata del sottopasso. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze di Polizia Municipale di Grosseto, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, in attesa dei mezzi specializzati per la rimozione del veicolo.

Fortunatamente, non si registrarono feriti e il mezzo non trasportava passeggeri al momento dell'impatto. Tuttavia, l'area è stata temporaneamente chiusa al traffico, con conseguenti rallentamenti e deviazioni della circolazione nella zona. Le operazioni di recupero sono state condotte con la massima cautela per evitare qualsiasi rischio di dispersione del gas o danni ulteriori alla struttura del sottopasso. Saranno ora effettuare le verifiche statiche per accertare eventuali danni alla volta. L'episodio ha riacceso l'attenzione sulla necessità di segnaletica chiara e controlli preventivi per i mezzi pesanti in transito nelle aree critiche della città.