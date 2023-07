Grosseto: Boom di utili per RAMA Spa

L’assemblea dei soci di RAMA Spa ha approvato il bilancio 2022 che registra un utile di 1.795.000 €



Grosseto: Oggi 07 luglio 2023, presso la sala conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma, l’assemblea dei soci di RAMA Spa si è riunita, approvando il bilancio 2022 che ha registrato un utile di 1.795.000 €, portando il patrimonio netto della società da 5.123.000 € a 6.918.000 €.





Oltre al patrimonio è cresciuta anche la cassa di RAMA Spa, passando da 1.299.000 € a 1.564.000 €. Questa crescita è un segnale positivo, soprattutto a fronte degli investimenti portati a termine nel 2022 dalla società, supportati tutti con fondi propri per un totale di un milione di euro.

Nel 2022, infatti, RAMA Spa ha acquistato sia la nuova sede che si trova davanti alla stazione di Grosseto, in via Trieste, che il terreno situato davanti al centro visite del Parco della Maremma, via del Bersagliere ad Alberese.

Il presidente Guido Delmirani esprime soddisfazione: “Questo risultato sintetizza il lavoro svolto in questi anni che ha permesso sia di creare un grande valore patrimoniale (1€ investito nel 2017 sono diventati 4,57€ nel 2022) che di fare un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’infrastruttura logistica e l’ecosistema digitale a favore della mobilità leggera e del turismo slow in provincia di Grosseto.” Un esempio tangibile di questa infrastruttura è il recente posizionamento dei due totem con assistente virtuale, installati grazie alla collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e Consorzio Tutela Morellino di Scansano, e collocati rispettivamente di fronte al Museo di Storia Naturale di Grosseto e davanti alla nuova enoteca del Consorzio Tutela Morellino di Scansano, a Scansano.

Molto presto, inoltre, presso l’area di proprietà di RAMA Spa situata in via del Bersagliere ad Alberese, verrà installato il un terzo totem con assistente virtuale anche questo in collaborazione con il Consorzio Tutela Morellino di Scansano.

L’assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio d’Amministrazione per il triennio 2023/2024/2025 confermando Guido Delmirani alla Presidenza della società insieme al Consigliere Fabio Lombardelli mentre, al posto della Consigliera uscente Linda Martinelli, è stata nominata una nuova Consigliera Lucia Morucci.

(nella foto il presidente Guido Delmirani)