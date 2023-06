Grosseto, Bird lancia i nuovi monopattini per la sicurezza

Per la prima volta i mezzi saranno dotati di una tecnologia innovativa: sensori di allarme qualora il veicolo venga usato da due persone o sul marciapiede



Grosseto: I monopattini dell'azienda Bird, leader internazionale nella micro mobilità, sbarcano a Grosseto. Da oggi saranno disponibili per i cittadini e i turisti in città, posizionati sia in centro che in periferia. Una flotta all'avanguardia come mai era stato prima: i mezzi saranno dotati di una innovativa tecnologia di sicurezza, fondamentale per gli utenti ma anche per pedoni e automobilisti. Ogni monopattino vanta infatti dei sensori in grado di rilevare quando il veicolo è utilizzato da due persone in contemporanea. In questo caso manderà un suono di allarme, allertando così del divieto l'utente. Lo stesso farà se il monopattino sarà utilizzato su un marciapiede: anche in questo situazione verrà emesso un suono per invitare al rispetto delle regole. Grosseto è la prima città italiana a introdurre questa tecnologia, diventando così un importante hub di sperimentazione.





La flotta dei mezzi è stata presentata questa mattina alle 12 in Piazza del Duomo, davanti al Comune. Presenti, tra gli altri, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore alla mobilità, Riccardo Megale, l'assessore allo sport, Onorevole Fabrizio Rossi. Le nuove funzionalità di sicurezza dei monopattini sono state mostrate in diretta alla cittadinanza: dei dipendenti di Bird hanno provato ad andare in due sul veicolo e poi su un marciapiede individuale. In entrambi i casi il mezzo ha avvisato del divieto.

"Siamo felici di portare la nostra flotta anche in questa parte della Toscana, dove abbiamo trovato un supporto importante da parte delle istituzioni e che vogliamo quindi ringraziare - afferma Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird per l'Italia -. I monopattini saranno anche qui, come abbiamo visto in tante altre città italiane e all'estero, uno strumento prezioso: daranno la possibilità di spostarsi in modo autonomo, pratico e soprattutto sostenibile, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Abbiamo voluto fare di più e investire ancora nella sicurezza. La nuova tecnologia che introduciamo a Grosseto, ma che presto arriverà in altre regioni, è un passo avanti importante".

“Lavoriamo per allargare l’offerta di mobilità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Mobilità Riccardo Megale – Dare ai cittadini alternative e consentire un trasporto flessibile e leggero ci permetterà di contenere la congestione e i livelli di inquinamento. È però importante rispettare le regole della strada e muoversi sempre con buonsenso e nel rispetto del prossimo. In tal senso, Grosseto sarà la prima città italiana a sperimentare le tecnologie per il contrasto della guida in due e sul marciapiede”.

I 500 nuovi veicoli, arrivati sul territorio, potranno essere prenotati tramite apposita applicazione, scaricabile gratuitamente da Apple Store o Google Play. I cittadini dovranno creare un account e selezionare il metodo di pagamento. Il costo del noleggio è di 1 euro per lo sblocco + 0.25 euro/minuto. Sarà inoltre possibile acquistare i seguenti abbonamenti:

Pass giornaliero: 7.99 euro

Pass 3 giorni: 13.99 euro

Pass settimanale: 19.99 euro

Pass mensile: 37.99 euro

Pass mensile con sblocchi gratuiti illimitati Bird+: 3.99 euro

Sulla base dei dati di utilizzo, la città e Bird valuteranno un eventuale aumento della flotta dei veicoli per il periodo estivo, per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità del contesto urbano.

Bird, società fondata nel 2017 è la prima al mondo ad aver inventato i monopattini in sharing. Con una flotta globale di oltre 221 mila veicoli utilizzati da più di 24 milioni di persone in 4 diversi continenti, è l'operatore di monopattini e biciclette in sharing ad operare nel maggior numero di città nel mondo (350).