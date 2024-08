Attualità Grosseto. Bando per il Terzo settore: finanziati 18 progetti 6 agosto 2024

Grosseto: Sono 24 le associazioni iscritte al registro unico del Terzo settore che hanno partecipato al bando del sociale, edizione 2024. Tra le domande presentate, sono stati finanziati 18 progetti per un totale di oltre 135mila euro.

Le associazioni destinatarie del finanziamento sono: - Amici del canto Aps - Associazione le Querce di Mamre Odv - Odv Engea Garibaldini volontari a cavallo unità operativa Country paradise - Associazione Azione Parkinson Grosseto - Progetto Ins.i.eme Aps - Associazione grossetana genitori di bambini portatori di handicap Odv - Associazione Traumi Cranici Toscani A.Tra.C.To. Odv - Associazione italiana persone down Aps sezione di Grosseto - L’altra città Ets - Uisp comitato territoriale Grosseto Aps - Circolo città di Grosseto M.C.L. Aps e Ets - Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi Ets e Aps - Associazione Oasi Grosseto Odv - Gli anta Aps - Tejidas - Trame collettive Aps - Chicchi d’arte Ets Aps - Prima educare Aps - Movimento per la vita – centro di aiuto alla vita Odv “L’Amministrazione ha voluto premiare progetti che promuovono l’integrazione di soggetti in difficoltà di vario genere – commenta il primo cittadino Vivarelli Colonna – in particolare quelli che prevedono l’attivazione di servizi aggiuntivi o l’intensificazione dei servizi esistenti nelle seguenti aree: sostegno agli anziani autosufficienti e non autosufficienti, ai minori, alla genitorialità fragile e ai cittadini disabili”. La graduatoria finale è disponibile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/ Seguici



