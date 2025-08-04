Grosseto, allenamento congiunto con il San Donato Tavarnelle ad Abbadia

Mercoledì 6 agosto allo stadio, calcio d’inizio alle 17:30. Biglietto unico a 5 euro

Grosseto: Prosegue la preparazione del Grifone sul Monte Amiata. Mercoledì 6 agosto l’US Grosseto 1912 sarà protagonista di un allenamento congiunto contro il San Donato Tavarnelle, allo stadio di Abbadia San Salvatore.

Il match inizierà alle 17:30, con un orario anticipato rispetto alla programmazione iniziale. Per assistere all’evento è previsto un biglietto unico al costo di 5 euro, acquistabile esclusivamente presso lo stadio il giorno della partita. Non sono previste né prevendite né accrediti.

L’iniziativa è organizzata dalla società Amiata, che in queste settimane ha ospitato gratuitamente il ritiro precampionato del Grosseto. Un gesto di grande disponibilità reso possibile grazie al presidente Claudio Zilianti, conosciuto da tutti come “Zanzara”, e al sostegno dell’Amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore, con il sindaco Niccolò Volpini che ha garantito un’accoglienza calorosa e impeccabile.

Un appuntamento utile sul piano tecnico per mister Paolo Indiani e la sua squadra, ma anche un momento di sport e comunità che suggella il forte legame tra il Grosseto e l’Amiata.