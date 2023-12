Grosseto: Al via il Campus Natalizio 2023

Al via il Campus Natalizio 2023

Grosseto: Torna anche quest'anno il tanto atteso appuntamento con i Campus Natalizi 2023, dedicati a bambini e ragazzi. Il titolo dell'appuntamento sarà "Arte e Artigianato degli Etruschi". Si tratta di un'opportunità unica per trascorrere tre giornate di divertimento e apprendimento al Museo archeologico e d'arte della Maremma.

Le date da segnare sul calendario sono il 27, 28 e 29 dicembre, oltre al 3, 4 e 5 gennaio. Sarà un'occasione per esplorare insieme le affascinanti produzioni artistiche e artigianali degli Etruschi attraverso coinvolgenti laboratori didattici.

Il programma delle attività prevede diversi laboratori come quello di pittura dove i partecipanti avranno l'opportunità di realizzare un modellino di una tomba dipinta in stile tarquiniese, esplorando le tecniche pittoriche degli antichi Etruschi. Il laboratorio per la lavorazione dell'argilla prevede un momento dedicato alla creazione di piccoli vasetti, ispirati al corredo funerario etrusco, attraverso la manipolazione e la lavorazione dell'argilla. Infine il laboratorio della tessitura: con la guida dell'esperta Elisa Fracchia i bambini avranno la possibilità di creare affascinanti opere utilizzando la tecnica del macramè, esplorando l'antica arte della tessitura.

Le attività sono pensate per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e hanno un costo di 18 euro, comprensivo di uno sconto speciale per i soci Coop. I laboratori saranno curati dal personale esperto di Promocultura, garanzia di un'esperienza educativa e divertente.

I Campus Natalizi fanno parte del progetto "S-Passo al museo, divertirsi in sicurezza," promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno e sottolineano l'impegno nel garantire un ambiente sicuro e stimolante per i bambini.

“Un'occasione straordinaria - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti – per accendere la curiosità e l'entusiasmo dei più giovani verso la ricca storia e l'arte degli Etruschi. Un evento che ormai è diventato fondamentale per la nostra città e per i bambini, che attraverso le attività proposte conoscono le nostre radici senza rinunciare al divertimento".

Per info e prenotazioni: telefonare allo 0564-488752 dal martedì al venerdì 9,30-13,30. Sabato, domenica e festivi 10-13/16-19; oppure accoglienzamaam@gmail.com.