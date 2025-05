Cultura Grosseto, al via Giornate del Diritto e delle Professioni 5 maggio 2025

Grosseto: Il 9 maggio dalle ore 9 alle 13 si terrà l’incontro conclusivo delle Giornate del Diritto e delle Professioni, iniziativa di confronto e di formazione organizzata in collaborazione tra l’Università di Siena, la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli ordini professionali locali, che anche questo anno ha confermato il suo diffuso apprezzamento. Si discuterà, nella tradizionale prospettiva multidisciplinare, della recente riforma dello Sport con il coordinamento del Prof Filippo Dami. Interverranno l'avv. Francesco Banchelli, il cap. Nicola Chiacchio della GdF, i Dottori commercialisti David Iacomelli e Giuliano Lavagnini, la professoressa Arianna Alpini del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, l'avv. Maria Cristina Giuliodori e la professoressa Elvira Bianca Marra del Polo Liceale Aldi. Questo ultimo incontro si terrà presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a testimonianza dello spirito che da sempre connota questo progetto improntato al dialogo ed alla collaborazione delle istituzioni del territorio nella prospettiva di un comune arricchimento sulle questioni di interesse nel settore del diritto. Ad esso parteciperà anche un gruppo di studentesse e studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo del Polo Liceale 'P. Aldi' di Grosseto. Questa partecipazione rappresenta un'opportunità formativa di grande valore, poiché offre una visione concreta del dialogo tra le Istituzioni e il mondo delle Professioni, e contribuisce alla comprensione delle dinamiche della legalità, della trasparenza fiscale e della deontologia professionale. Per chi è ancora impegnato nel percorso di formazione, assistere a tali eventi significa anche entrare in contatto diretto con tematiche attuali e con figure di riferimento del mondo del lavoro, favorendo un approccio consapevole e responsabile alle scelte sulla futura professione. L’evento riconosce i crediti formativi agli iscritti agli albi professionali partecipanti ed è necessario segnalare la propria partecipazione entro il 6 maggio a segreteria@pologr.it. La partecipazione è libera e gratuita. Seguici



