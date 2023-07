Grosseto: Abusivismo commerciale, 4 nuovi sequestri sul litorale

Grosseto: Continua il lavoro della Polizia municipale di Grosseto sul litorale maremmano. Dopo i controlli delle scorse settimane, questa mattina sono stati effettuati 4 nuovi sequestri amministrativi di merce tra cui, per lo più, teli da mare, braccialetti, collane e cappelli.



“Un doveroso ringraziamento al Centro Operativo per la Sicurezza che continua a contrastare la vendita abusiva in ogni sua forma – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Urbana Riccardo Megale – La lotta all’abusivismo commerciale sul litorale è all’ordine del giorno. Un’azione necessaria per poter garantire ai nostri cittadini e turisti una spiaggia più sicura e tranquilla”.