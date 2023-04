Grosseto, 40mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

Sono 5 i progetti vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì



Grosseto: Quarantamila euro di finanziamenti per i 5 progetti dell'area di Grosseto vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” che nasce dal progetto “Generazione Giovanisì. Creatività, innovazione, partecipazione” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

"Siamo lieti di esprimere la nostra soddisfazione per l'esito del bando realizzato da Cesvot 'Siete Presente. Con i giovani per ripartire' - dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Sara Minozzi, assessore al Sociale - In un'epoca in cui la vita è sempre più caratterizzata da una frenesia che spinge i giovani a trascurare temi fondamentali come l'associazionismo, il contributo di 40 mila euro offerto rappresenta un'opportunità per valorizzare il ruolo dei giovani nell'ambito associativo toscano. Crediamo che quest’iniziativa possa davvero dare forza e slancio a una generazione nuova, e siamo fiduciosi che la partecipazione dei giovani ai progetti del terzo settore possa contribuire non solo a sviluppare competenze e conoscenze utili per il loro futuro, ma anche a creare una comunità più forte e solidale”.

Soddisfatto anche il presidente di Cesvot, Luigi Paccosi: “La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore – aggiunge il presidente – Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest'anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva: il dialogo tra generazioni può solo arricchire le associazioni e quindi le comunità a cui si rivolgono, facendo incontrare l'esperienza e nuove idee ed energie”.