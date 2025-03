Grosseto, 30 mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

Sono 6 i progetti vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì

Grosseto: Trentamila mila euro di finanziamenti per i 6 progetti dell'area di Grosseto vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“Siete presente dà voce ai giovani e permette loro di diventare protagonisti della società, dando un prezioso contributo al mondo del Terzo settore e al benessere della comunità attraverso i progetti selezionati dal bando, che hanno ricadute positive sul territorio e anche sulle associazioni che lo animano e quindi sui cittadini che lo vivono” afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot.

“Noi giovani non siamo solo il futuro, siamo il presente. Grazie a Giovanisì trasformiamo idee in cambiamento reale per le comunità. Questo bando di mezzo milione di euro è un investimento su chi ha voglia di fare la differenza oggi” commenta Bernard Dika, coordinatore Giovanisì-Regione Toscana.

“Siamo particolarmente orgogliosi di scoprire che ben 6 progetti sul territorio grossetano siano stati selezionati per ricevere il finanziamento – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. Avere una rete così dinamica di giovani pronti ad avvicinarsi al mondo del volontariato è un motivo di grande vanto per noi amministratori e rappresenta un segno tangibile di speranza per il futuro. Il volontariato e il terzo settore, infatti, non sono solo strumenti per aiutare chi è in difficoltà, ma anche occasioni straordinarie per acquisire nuove competenze, allargare orizzonti e costruire relazioni significative”.

“Questa iniziativa stimola l’avvicinamento dei giovani al Terzo Settore – afferma Carlo Vellutini, membro del CdA di Fondazione CR Firenze – e allo stesso tempo promuove l’innovazione a favore del territorio. Fondazione CR Firenze crede nella necessità di contaminazione del mondo dell’associazionismo con la creatività e gli stimoli delle giovani generazioni. Per questo siamo lieti di poter contribuire a rendere possibili i progetti di questi giovani volontari”.

Sei i progetti vincitori:

“Amici di strada”, ente capofila L'Altra Città Ets, ente gruppo proponente Centro di Solidarietà di Grosseto Odv, L'Altra Città Nel Mondo Odv, partner Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - Cisom, Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi Grosseto, Parrocchia Maria Ss. Addolorata, Parrocchia Sgb Cottolengo, Solidarietà è Crescita - Societa' Cooperativa Sociale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Staff/ette - Giovani Resistenti”, ente capofila Circolo Arci Festival Resistente Aps, ente gruppo proponente Arci Comitato Territoriale Grosseto Aps, partner Circolo Arci Civitella Aps, Circolo Arcinprogresso Aps, Circolo Q.B., Groove Society Aps, Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea Aps, La Martinella per la Costituzione Odv, Rock Factory Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Un podcast per il futuro”, ente capofila Agape Odv, ente gruppo proponente Pro Loco di Fonteblanda Aps, partner Caritas Diocesana Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello, Comune di Orbetello, Istituto di Istruzione Superiore R. del Rosso - G. da Verrazzano, Laboratorio Teatrale su il sipario Aps, Periferica Associazione Culturale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“IsolAzione Festival delle arti urbane”, ente capofila La Compagnia Dei Cosi Aps, ente gruppo proponente Pro Loco di Isola Del Giglio e Giannutri G. Bancala Aps, partner Segni d'Infanzia Associazione Artistica e Culturale Ets. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Buone Nuove – Il mondo del volontariato raccontato dai giovani”, ente capofila Working Class Hero Odv, ente gruppo proponente Accademia del Libro Aps, partner Associazione Le Querce Di Mamre Odv, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione Carla Nespolo di Grosseto Ets, Teleambiente - Multi Media Coop. Soc. Coop. A.R.L., Working Class Hero Odv. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Cittadini Attivi: giovani protagonisti del cambiamento”, ente capofila Legambiente Festambiente Aps, ente gruppo proponente Collettivo Libero Anti Noia Clan Aps, partner Circolo Legambiente Terra Aps. l progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.