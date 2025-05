Grosseto: 27 anni di “Mare per tutti”

Grosseto: Torna “Mare per tutti”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno. Giunta alla 27ª edizione, l'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: rendere il nostro litorale accessibile e inclusivo per cittadini e turisti con gravi disabilità.

“Anche quest’anno – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – portiamo avanti con orgoglio un progetto diventato ormai simbolo dell’identità della nostra città. Grosseto è oggi un esempio virtuoso di inclusione grazie a un lavoro condiviso e costante. In questi anni abbiamo ottenuto risultati concreti: oltre 3mila famiglie hanno potuto vivere il mare in libertà e autonomia, e abbiamo dotato gli stabilimenti aderenti di numerose sedie Job e Sand&Sea. Il mio ringraziamento va tutti coloro che rendono possibile tutto questo”.

Dal 27 maggio al 15 settembre, saranno ben 26 gli stabilimenti balneari, tra Principina a Mare e Marina di Grosseto, che metteranno gratuitamente a disposizione una postazione con ombrellone e due lettini o due sdraio. Tra questi, anche lo stabilimento della Polizia di Stato e del Savoia Cavalleria, a testimonianza dell’allargamento della rete grazie all’impegno portato avanti anche dalla Consulta comunale per la disabilità, presieduta da Valentina Corsetti, e del Garante per la disabilità del Comune, Diego Montani.

Soddisfatti anche l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano e l'assessore al Turismo Riccardo Megale che dichiarano: “Oggi si parla molto di inclusione, ma è solo attraverso progetti come ‘Mare per tutti’ che questa parola assume un significato tangibile. Permettere a chi ha gravi disabilità di accedere al mare, vivere la spiaggia, rilassarsi con la propria famiglia è la dimostrazione che è possibile fare un turismo che non esclude, ma che abbraccia la diversità come ricchezza”.

Le richieste di accesso potranno essere presentate fisicamente e/o telefonicamente a partire da martedì 20 maggio presso lo sportello infohandicap del Comune, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, oppure via email: infohandicap@comune.grosseto.it. Per i non udenti è disponibile anche un telefono cellulare con WhatsApp al numero 3371093182.