Grifone Meeting: sabato 27 maggio torna a Grosseto la grande atletica

Sono 14 le gare in programma della riunione che raccoglie l'eredità del Castiglione Meeting. Prevista la diretta su Rai Sport



Grosseto: Una prima edizione ma con alle spalle 12 anni di esperienza: sabato 27 maggio 2023 è infatti in programma allo Stadio Olimpico Carlo Zecchini di Grosseto il Grifone Meeting, riunione che raccoglie l'eredità del Castiglione Meeting

Dopo il successo dell'edizione 2022, quando la manifestazione traslocò a Grosseto facendo registrare ben 10 record dello Stadio, c'è il definitivo trasferimento nel capoluogo grazie alla forte volontà dell'amministrazione comunale, in virtù della scelta di Aces Europe di decretare Grosseto e l'Ambito Toscana Sud come European Community of Sport 2024 , ed il Grifone Meeting rappresenta pienamente l’internazionalità che la Città di Grosseto vuole avere nello sport; la regia è come sempre quella di Elisabetta Artuso che ringrazia l'Atletica Grosseto Banca Tema per la piena disponibilità nel concedere gli impianti.

Il Grifone Meeting è tappa Challenger del World Athletics Continental Tour, circuito che raccoglie tutti i più importanti meeting di atletica leggera del globo; l'ultima edizione è entrata nella Top50 del ranking mondiale, posizione che pone il Meeting tra i più importanti in Italia ed Europa. L'ultima edizione ha infatti totalizzato ben 5.000 punti in più ponendo la manifestazione, insieme al Meeting di Savona, in cima alla graduatoria dell'”Atletica Italiana Meeting 2022”, il circuito élite di meeting internazionali della nazione, ed al terzo posto europeo del circuito Challenger, precedendo addirittura manifestazioni di livello “Gold” “Silver” e Bronze”.

Per il 27 maggio è inoltre prevista la diretta tv di circa 90 minuti su Rai Sport, e streaming su RaiPlay, che darà modo agli appassionati di tutta Italia di poter vedere le gare clou del programma, impostato su 14 eventi. Velocità, ma anche salti e tanto mezzofondo dopo un'edizione 2022 che passò alla storia per lo straordinario 17.62m di Andy Diaz nel Salto Triplo ed il 13'02"10 del giovane etiope Addisu Yihune nei 5000m, seconda prestazione mondiale dell'anno Under 20.

Il programma delle gare:

Uomini:100m/110h/400m/800m/1500m/3000m/Triplo

Donne: 100m/100h/800m/1500m/5000m/Lungo/Asta