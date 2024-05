Gregorio Tambelli si aggiudica il pass per i Campionati Italiani Assoluti

Grosseto: Gregorio Tambelli che già a 19 anni si può chiamare un veterano della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, con tre grandi prestazioni si aggiudica il Torneo Elite 2° serie e conquista così il pass che gli consentirà di partecipare ai prossimi Campionati Italiani assoluti.

Il pugile grossetano seguito dal sempre eccellente tecnico ed ex pugile Simone Giorgetti coadiuvato dai tecnici Luigi Forni e Massimiliano Ruga,dopo aver vinto i quarti di finale a Firenze contro Marco Calabrese della Bonomia Boxe, accede alla finale sempre nel capoluogo toscano, vincendo contro un ostico Luis Leskay della boxe Stiava.In finale, a Prato,Tambelli trova di fronte a sé il pugile El Kalu sempre della boxe Stiava.Match avvincente ma che Gregorio si aggiudica, nonostante la stanchezza di tre match in pochi giorni,ritrovando lucidità precisione tecnica e schivate da campione come lo giudicano i tre giudici attorno al ring.Grande soddisfazione in tutto lo staff grossetano a partire dal tecnico Giorgetti, che continua a mietere successi in giro per l’Italia, sabato scorso l’altro portacolori della pugilistica grossetana Marwan Dkili ha sconfitto in terra romagnola il beniamino di casa Campione emiliano in carica Manuel Cucci.

Si parla di grandi aspettative nei mesi a venire infatti ai ragazzi della Pugilistica Grossetana li aspetta adesso un tour de force, visto i tre eventi in un mese organizzati dalla promoter Rosanna Conti Cavini in collaborazione con la Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, il 6 luglio al centro Sportivo del Grosseto calcio a Roselle,il 12 luglio per il tradizionale evento in programma in Piazza Dante a Grosseto ed infine il 27 luglio a Donoratico che vedrà anche il debutto da professionista del giovane pugile della società Grossetana Thomas Ruga.