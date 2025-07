Green Art Maremma: il Comune di Castiglione della Pescaia plaude al progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale

Castiglione della Pescaia: È partito nel settembre 2024 da un'idea di Claudio Reginali e il coordinamento artistico di Lapo Simeoni il progetto "Green Art Maremma", il primo museo di arte contemporanea a cielo aperto che ha l'obiettivo di riqualificare gli spazi dismessi e degradati delle città dando nuova vita, attraverso l'arte murale, alle facciate degli edifici di aree urbane ed industriali. Il Comune di Castiglione della Pescaia è stato uno dei primi comuni a sostenere con il proprio patrocinio l'Associazione Green Future Center ed il suo progetto di rigenerazione urbana che gode del patrocinio anche della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto.

«Da anni il Comune di Castiglione della Pescaia - afferma la sindaca Elena Nappi - porta avanti una politica di sostenibilità ambientale in ogni ambito di azione che viene intrapreso ed in ogni progetto, anche quando si parla di arte, non solo perché è sempre più necessario impegnarsi per l'ambiente, ma anche perché possiamo abbellire e rigenerare zone comunemente poco significative o periferiche. Un progetto, questo di Green Art Maremma, che potrà essere esempio e ispirazione per tante realtà del comune di Castiglione della Pescaia, grazie alla riqualificazione di luoghi di interesse sociale ai quali una nuova vita porterà anche una nuova attrattiva economica e turistica».

Dopo l'inaugurazione delle prime opere d'arte realizzate al centro servizi Le Palme di Grosseto, il progetto Green Art Maremma è stato presentato in Parlamento grazie all'interessamento del capogruppo della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, onorevole Marco Simiani.

Sono già 20 i comuni della provincia di Grosseto che hanno aderito a Green Art Maremma, con l'obiettivo di intervenire e rigenerare importanti opere pubbliche presenti sul territorio rendendo tanti spazi dismessi più interessanti anche dal punto di vista culturale e partecipativo.