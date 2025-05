"Grazie, Sant'Anna": Il Commovente Saluto dei Genitori della V A all'Istituto di Grosseto

Un tributo sentito a Suor Gabriella, al direttore Gerali Roberto e all'intero corpo docente, che hanno guidato i ragazzi in un quinquennio di crescita e maturità.

Grosseto: Finire un percorso con gli occhi lucidi e le lacrime che ti rigano il viso vuol dire che quel percorso ha avuto un valore prezioso. Quando quel percorso poi combacia con la crescita serena del proprio figlio, allora, il valore diventa inestimabile.

Inestimabile, è proprio l’aggettivo giusto per descrivere questi cinque anni trascorsi dalla V A, tra le mure della classe dell’Istituto sant’Anna di Grosseto gestito da Suor Gabriella con la super visione dell’attento direttore Gerali Roberto.

"I nostri bambini, adesso ragazzi - scrivono il gruppo di genitori - , li abbiamo affidati quel lontano settembre 2020, nelle mani della maestra Alessandra Citter che con occhi sorridenti lii attendeva nel giardino della scuola, un saluto a mamma e papa’ e via verso un nuovo viaggio. Un viaggio che non ha disilluso le attese anzi, le ha fortificate giorno dopo giorno, anno dopo anno, nella maturità, indipendenza, nella sicurezza dei propri mezzi che ciascun bambino ha acquisito.

Quella che all’iniziò era solo una speranza di aver fatto la scelta giusta - continuano i genitori - si è poi rivelata nel tempo, la miglior decisione presa per il futuro dei nostri figli. Un corpo docente preparato e sempre attento: Alessandra Citter, capitano e condottiero indiscutibile, Barbara Cresti, englisch teacher che ha insegnato l’amore per la lingua, Eleonora Orlandini (per tutti Lola) prima e Lorenzo Morgia dopo, hanno fatto si che lo sport diventasse materia integrante di un percorso che alimenta si la testa ma anche il corpo. E poi Marie Christine Angele prima e Valentina Cannavacciuolo dopo hanno allietato il tutto, con note musicali che hanno risuonato nella classe come la migliore delle melodie mai sentite. Il tutto con la Benedizione del Signore, sempre alimentata dalla costanza di Suor Grazia. E’ finito un ciclo, è vero, ma resterà per sempre nella vita, negli occhi e nel cuore dei bambini di ieri e nei ragazzi di domani. Semplicemente Grazie."