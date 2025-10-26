Grave incidente sulla SP 152 a Scarlino Scalo: quattro feriti, uno in codice rosso

Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 2.

Scarlino: Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Provinciale 152, nel comune di Scarlino, in località Palazzo Guelfi. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture, due delle quali si sono scontrate frontalmente, causando quattro feriti.

Le condizioni dei coinvolti hanno richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso: un uomo di 48 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso 2, mentre tre uomini di 32, 29 e 28 anni sono stati trasferiti al medesimo ospedale in codice 2 per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, che hanno messo in sicurezza lo scenario e estratto due dei feriti rimasti incastrati all’interno dei veicoli. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa della posizione dei mezzi e delle gravi deformazioni provocate dall’urto. Uno dei veicoli, inoltre, presentava fumo proveniente dal vano motore, immediatamente messo sotto controllo dai soccorritori.

Presenti anche i sanitari del 118 con quattro ambulanze — automedica di Follonica, Croce Rossa di Gavorrano, Misericordia di Castiglione della Pescaia e Croce Rossa di Follonica — insieme ai Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la completa messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli incidentati.



