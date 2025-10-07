Cronaca Grave incidente: ciclista 31enne trasportato in codice rosso in ospedale 7 ottobre 2025

Grosseto: Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, a Grosseto. Un ciclista di 31 anni è stato soccorso dal personale del 118 in via Rosellana in seguito a un incidente stradale. La centrale operativa dell'Asl Toscana sud est è stata attivata alle 13:54. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto con un infermiere a bordo. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, il 31enne è stato trasportato in codice 3 (codice di massima gravità, equivalente al rosso) al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.



