Grave incidente a Cinigiano: un morto e due feriti

Scontro sulla SP 64, in località Santa Rita: un’auto contro un albero. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, elisoccorso e ambulanze.

Cinigiano: Tragedia questa mattina a Cinigiano, lungo la Strada provinciale del Cipressino, in località Santa Rita. Alle 8.51 il 118 Asl Tse è stato attivato per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Secondo quanto ricostruito, una delle vetture sarebbe finita contro un albero, causando il decesso di un uomo di 83 anni.

Altri due uomini, di 56 e 55 anni, sono rimasti feriti in modo serio e trasferiti in codice 2 al pronto soccorso de Le Scotte di Siena con i mezzi dell’elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Paganico, la Misericordia di Cinigiano, l’automedica di Castel del Piano, i vigili del fuoco di Arcidosso, i carabinieri e il personale della Provincia per la messa in sicurezza della zona. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.



