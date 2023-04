Grandi soddisfazioni ai Campionati Italiani Under di beach tennis

Nell’ultimo week end a Bologna sono arrivati grandi risultati per i ragazzi del Ct Grosseto



Grosseto: Nel doppio maschile under 18 ottimo terzo posto per Lorenzo Carlotti, in coppia con Nicola Manfredini, ad un passo da una finale sfuggita solo al tie break decisivo.

Nel doppio femminile Under 18 finale e secondo posto per Alice Pepi. Per Alice anche ben due scudetti nell’under 16, nel doppio misto in coppia con Nicola De Siena e nel doppio femminile in coppia con Lucrezia Corsini. Super risultato anche dai più piccoli, con Davide Civilini e Riccardo Lattanzi che raggiungono la finale e il secondo posto nel doppio maschile under 12.