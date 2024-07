Cultura Grandi riconoscimenti per Carlotta Denevi e Francesco Pilici allievi del Giannetti 9 luglio 2024

9 luglio 2024

191 Stampa

Redazione

Sotto la guida del professor Giuliano Schiano, i due pianisti si sono classificati ai primi posti in concorsi nazionali e internazionali

Grosseto: Grandi riconoscimenti per due allievi dell’Istituto comunale musicale Palmiero Giannetti gestito da Fondazione Grosseto Cultura. Due pianisti, seguiti dal professor Giuliano Schiano, stanno collezionando riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Carlotta Denevi e Francesco Pilici sono le punte di diamante del corso di pianoforte del Giannetti, catalizzatore di talenti musicali del territorio. «L'istituto Giannetti si conferma al centro della formazione musicale della provincia di Grosseto – dichiara il direttore Antonio Di Cristofano –: un grazie sentito al professor Schiano. I risultati dei nostri allievi sono il nostro miglior biglietto da visita: l'impegno, la dedizione di tutto lo staff vengono ripagati dai successi dei ragazzi. L'amore per la musica si trasmette così alle nuove generazioni che porteranno avanti il nostro lavoro in futuro». Francesco Pilici nel 2023 ha conseguito il primo premio nella 18° edizione del concorso Palmiero Giannetti, nello stesso anno con un punteggio di 96/100 ha raggiunto il primo posto sul podio del concorso provinciale Recondite Armonie e il secondo posto nel concorso regionale Città di Cascina. Nel 2024 si riconferma al primo posto al concorso Palmiero Giannetti nella sua 19° edizione, primo premio anche per il concorso musicale nazionale Terra di Severino e per il concorso pianistico internazionale Città di Cascina 2024, con 95 su 100.

Carlotta Denevi nel 2018 ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso Città di Grosseto con il punteggio 99/100, primo premio anche al concorso Palmiero Giannetti nel 2018 e 2019. Al concorso internazionale Città di Scandicci si è aggiudicata il primo premio assoluto nel 2020, mentre nel 2021 ha esordito al concorso Città di Bergamo salendo sul podio al secondo posto. È stata prima classificata nelle edizioni 2021 e 2022 del concorso internazionale Città di Scandicci e primo premio assoluto anche al concorso provinciale Recondite Armonie. Sempre nel 2022 si è riconfermata al primo posto al concorso Palmiero Giannetti. Nel 2023 è sempre in vetta, al terzo posto al concorso Città di Cascina con un punteggio di 89 su 100, a seguire di nuovo primo posto al concorso Palmiero Giannetti e primo premio assoluto al concorso provinciale Recondite Armonie. Si è riconfermata primo premio come solista e formazione cameristica nell’edizione 2024 del concorso Palmiero Giannetti.

