Follonica: Questa estate ha portato con sé grandi numeri per la Biblioteca comunale della Ghisa, sia per la presenza delle e degli utenti, che per il servizio del prestito. Si stimano, infatti, più di 3.600 prestiti e quasi 700 consultazioni, solo nel mese di luglio. Ottimo seguito è stato riscontrato anche per i laboratori didattici organizzati per le bambine e i bambini e gestiti dalla cooperativa sociale Zoe.



Lo staff della Biblioteca della Ghisa di Follonica ringrazia gli e le utenti e ricorda che è possibile accedere alla biblioteca tutti i giorni (eccetto la domenica), con il seguente orario: Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12:50, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9.15 alle 12.45.