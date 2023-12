Grandi emozioni per il concerto di Natale del Coro di Pomonte e filarmonica

Scansano: Grandi emozioni al concerto di Natale organizzato dal Coro di Pomonte assieme alla Filarmonica Valerio Vannuzzi e agli allievi del laboratorio musicale Banda Larga di Roccalbegna presso la Chiesa di San Benedetto di Pomonte. Il repertorio è spaziato dai classici canti di Natale come Jingle Bells e Bianco Natale a classici del repertorio gospel come Go down Moses e Oh happy day.

"Una bellissima occasione per ritrovarsi insieme - ha detto nel suo intervento di apertura la Sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi - è bello vedere realtà provenienti da comuni limitrofi collaborare insieme, la nostra amministrazione crede molto in questo tipo di collaborazioni che sicuramente possono rappresentare un'occasione di crescita e un'ottima opportunità per i nostri territori".