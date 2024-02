Grande vittoria per il Gruppo Crosa Service Follonica contro il Livorno

Follonica: È costato non poca fatica l’importante successo del Follonica Basket sulla capolista del Girone A del Campionato di Divisione Regionale 3, ma lo sforzo è stato ripagato da un successo fondamentale per il prosieguo del campionato.

L’incontro, che vedeva di fronte le prime due forze espresse finora nel girone, si presentava complicato e carico di aspettative nelle fila degli azzurri. Ed è stata forse l’eccessiva attesa “dell’evento” a giocare probabilmente un brutto scherzo ai follonichesi nelle prime fasi della gara. I ragazzi di Vichi e Pietrafesa sono infatti apparsi inizialmente molto contratti e niente affatto fluidi nello sviluppo del gioco, mentre i livornesi apparivano subito “in palla”. Ne è conseguita una certa difficoltà degli azzurri a trovare la via del canestro, pur riuscendo a mantenersi a contatto degli ospiti chiudendo il primo quarto sul 12-17.





Il secondo quarto parte quindi con un po’ di timore sull’esito della gara, ma le cose iniziano a cambiare, non tanto sulla produzione di punti, che resta comunque a bassi regimi, ma con un netto incremento nell’intensità difensiva che blocca quasi completamente gli attacchi della Pol. Chimenti, tanto da concedere ai livornesi solo 4 punti, chiudendo con un parziale di 11-42 che porta le squadre all’intervallo sul 23-21 per il Gruppo Crosa Service.

Al rientro in campo riprende l’equilibrio e le difese continuano a prevalere sugli attacchi in entrambi i sensi, anche se Livorno sembra avere margine per accelerare, gli azzurri non mollano e pur soffrendo, cedono solo 3 punti agli ospiti, si arriva così all’ultima frazione con le squadre divise da un solo punto sul 35-36.

Ma è proprio nel momento più decisivo che i ragazzi di Vichi e Pietrafesa danno il meglio di loro, riuscendo ad accelerare il gioco e a caricare ben presto di falli la capolista, che non riesce più a tenere il passo dei padroni di casa che finiscono in relativa tranquillità aggiudicandosi una vittoria importante con il punteggio di 56-49.





Prossimo appuntamento con la trasferta in terra elbana di domenica 11 febbraio alle 18.00, contro l’unica squadra, insieme proprio alla Pol. Nicola Chimenti, in grado di battere Follonica nel girone di andata.

Tabellino: Bianchi 17, Vichi L. 3, Petri © 5, Donati 2, Bartoli 18, Marcocci 2, Bartolozzi 6, Ranieri, Pagnini, Signorini ne, Francardi, Angiolini. Allenatore Vichi G.; Ass. All. Pietrafesa.









(foto Marcello Ranieri)