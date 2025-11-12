Grande successo per “Risate sotto il campanile”

Albinia riparte la rassegna teatrale gratuita che porta sul territorio i migliori spettacoli amatoriali della Toscana

Orbetello: Grande successo per il primo appuntamento di “Risate sotto il campanile” la rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Pro Loco di Albinia e giunta alla sua ottava edizione e partita lo scorso 9 novembre che si concluderà a febbraio 2026.

L'appuntamento gratuito con il teatro è la domenica alle 18 nella sala parrocchiale di Albinia per quello che ormai è un calendario invernale consolidato e atteso sia dalla comunità, che da un ampio ventaglio di pubblico proveniente dai territori limitrofi: «Siamo entusiasti – spiega Elisa Capuccini, coordinatrice del progetto teatro per la Pro Loco – del fatto che la sala sia sempre così gremita per una rassegna amatoriale che, negli anni, abbiamo voluto sviluppare selezionando spettacoli che portano in scena sempre il sorriso, ma scegliendo talvolta anche rappresentazioni che invitino a riflessione più profonde, come nel caso di “Assassinio in casa Wilson” della compagnia teatrale Battello Ebbro, di ispirazione pirandelliana e andata in scena il 9 novembre con un grande successo di pubblico».

La rassegna è anche un concorso e scaturisce da un'accurata selezione: «Il nostro bando – prosegue Capuccini – è aperto alle compagnie amatoriali della Toscana e quest'anno sono arrivate ben 16 domande. I migliori 5 spettacoli sono stati selezionati per far parte della rassegna e si contendono i nostri 5 premi: uno assegnato dal pubblico, “Il Campanaro” per il migliore spettacolo, e gli altri 4 dalla giuria tecnica, che sceglie miglior attore/attrice protagonista e miglior attore/attrice caratterista. La giuria, di comprovata esperienza, è composta da: Oreste Egidi, Alessio Tiribocchi Eleonora Guelfi e Beatrice Piersanti. Lo spessore artistico, ma prima umano dei nostri giurati, la serietà del loro impegno è ciò che garantisce pregio alla nostra manifestazione che rimane in primis un concorso»

«Risate sotto il campanile – sottolinea Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e commercio del Comune di Orbetello – è una rassegna straordinaria. La Pro Loco di Albinia è stata capace di intercettare un bisogno di cultura molto sentito nella nostra comunità e per questo la rassegna è entrata a far parte integrante del vissuto del nostro territorio. Di anno in anno la qualità della rassegna è cresciuta portando in scena compagnie teatrali da tutta la Toscana e intercettando un pubblico sempre più ampio che la domenica si sposta anche dai territori limitrofi, coniugando, di fatto, cultura e aggregazione sociale».

«Come Pro Loco – aggiunge in conclusione Cappuccini - siamo molto orgogliosi del fatto che il nostro pubblico ami il teatro e accolga senza riserve ogni spettacolo, anche quando si tratta di rappresentazioni più complesse e impegnate».

I prossimi appuntamenti:

- Domenica 30 novembre ore 18,00

Compagnia Teatrale Li Bindoli

"Tranva c'è"

- Domenica 14 dicembre ore 18,00

Compagnia Teatrale Viva Noi

" Il morto è vivo"

- Domenica 18 gennaio ore 18,00

Compagnia Teatrale Su il Sipario

"Veleno per topi"

- Domenica 01 febbraio ore 18,00

Compagnia Teatrale Unicorno

"Il monolocale"

- Domenica 22 febbraio ore 18,00 (fuori concorso)

Teatro degli Scompagnati

"Fiori d'acciaio"



