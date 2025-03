Attualità Grande successo per “mareMMMa, la Natura del vino” 11 marzo 2025

11 marzo 2025 210

210 Stampa

Redazione

La più grande selezione di etichette del territorio si conferma essere appuntamento molto atteso dal settore Grosseto: Oltre mille persone, tra professionisti e appassionati, hanno partecipato ieri alla sesta edizione di “mareMMMa, la Natura del vino” andata in scena nell’ormai tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia. È stata davvero un’edizione da record, con un’incredibile selezione delle referenze di tutte le DOC e DOCG della Maremma Toscana - Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano –; presenti ben 123 Aziende con 587 etichette in degustazione. L’evento è stato fortemente voluto dai rispettivi Consorzi di Tutela e il riscontro da parte del pubblico ha confermato che si tratta ormai di un appuntamento consolidato e unico nel suo genere per la vasta e variegata proposta di etichette. L’idea è di replicare in autunno a Firenze riproponendo il format di successo del Granaio ad Alberese, proprio per soddisfare le tante richieste da parte di enotecari, ristoratori, sommelier e distributori. La sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni sta portando il settore ad interessarsi sempre di più a questo territorio vitivinicolo dove terroir e climi estremamente diversi si ritrovano nelle sfaccettature dei vini rossi, bianchi e rosati. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Grande successo per “mareMMMa, la Natura del vino” Grande successo per “mareMMMa, la Natura del vino” 2025-03-11T19:00:00+01:00 251 it La più grande selezione di etichette del territorio si conferma essere appuntamento molto atteso dal settore. Grande successo per “mareMMMa, la Natura del vino” PT1M /media/images/Da-sinistra-Francesco-Mazzei-Luca-Pollini-Alessio-Durazzi-Stefania-Saccardi-Bernardo-Guicciardini-Calamai-Francesco-Limatola.jpg /media/images/thumbs/x600-Da-sinistra-Francesco-Mazzei-Luca-Pollini-Alessio-Durazzi-Stefania-Saccardi-Bernardo-Guicciardini-Calamai-Francesco-Limatola.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 11 Mar 2025 19:00:00 GMT