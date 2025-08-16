Grande successo per lo spettacolo pirotecnico a Follonica: una serata di festa arricchita dalla Fanfara dei Bersaglieri di Siena

Follonica: Una serata indimenticabile ha illuminato il cielo di Follonica con il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, che anche quest’anno ha richiamato migliaia di persone sul lungomare, impegnando tanti volontari che l’Amministrazione ringrazia. Un evento reso ancora più suggestivo grazie alla partecipazione straordinaria della Fanfara dei Bersaglieri di Siena, che ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua energia e il suo inconfondibile repertorio musicale.

“Stiamo vivendo giornate intense e ricche di eventi – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore al Turismo Azzurra Droghini – grazie al programma del Follonica Summer Nights e alle numerose iniziative delle associazioni ma in particolare della Pro Loco, che ringraziamo per l’impegno e la passione che arricchiscono l’estate follonichese di appuntamenti. Ringraziamento particolare che va al presidente Pro loco Alessandro Biagioni, sempre disponibile e propositivo”.

L’Amministrazione comunale ha voluto inoltre esprimere un ringraziamento particolare a tutti coloro che, con dedizione e professionalità, rendono possibile lo svolgimento in sicurezza e serenità degli eventi estivi: “In questi giorni speciali – proseguono Buoncristiani e Droghini – desideriamo rivolgere un pensiero riconoscente a chi lavora ogni giorno per la nostra comunità e per l’accoglienza dei numerosi visitatori che abbiamo il piacere di ospitare. Ringraziamo le forze dell’ordine, il personale sanitario, gli operatori del turismo, della ristorazione e del commercio, così come tutti coloro che sono impegnati nei servizi essenziali e nell’assistenza. Il loro contributo è fondamentale e non conosce sosta.”

Follonica si conferma così una città viva, accogliente e partecipata, pronta ad offrire ai residenti e ai turisti un’estate all’insegna della bellezza, del divertimento e della condivisione. “Speriamo che tutti stiano trascorrendo momenti sereni, magari in riva al mare, immersi nello splendido contesto del nostro territorio, circondati dalle persone care. È questo lo spirito che vogliamo promuovere: una Follonica che sa accogliere e far sentire tutti a casa.”



