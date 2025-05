Grande successo per la XII Edizione dello Stage Interregionale di Judo e Arti Marziali

Oltre 160 partecipanti tra bambini e adulti hanno animato il weekend, tra giochi, apprendimento e divertimento sotto la guida del Maestro Marino Cattedra.

Albinia: Si è conclusa con un grande successo la XII edizione dello Stage interregionale di Judo e Arti Marziali, ospitata questo fine settimana ad Albinia grazie all'impegno della Società Sporting Club Albinia.

L'evento ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 160 persone, tra bambini, ragazzi e adulti, che nelle giornate di sabato e domenica mattina hanno avuto l'opportunità di allenarsi e divertirsi, seguiti attentamente dall'ospite d'onore, il Maestro Marino Cattedra.

Un momento di puro divertimento per i più piccoli, che hanno potuto cimentarsi in giochi di abilità e acquisire le prime nozioni fondamentali della disciplina del Judo. Non solo Judo: una sezione dello stage è stata dedicata anche al Judo Self Defence, Ju-Jitsu, Kobudo ed Aikido, offrendo ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi a queste affascinanti discipline.

Le società che hanno contribuito al successo di questa manifestazione:

Società Sporting Club Albinia

Judo Sakura Grosseto

Athlon Club

Budokay Agliana

Zodiaco Pisa

Sporting Club Barberi Roma

Palestra Magno Vt.